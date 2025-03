Médico reforça cuidados com Luciana Gimenez após cirurgia de urgência: 'É importante'

Luciana Gimenez está se recuperando após realizar uma cirurgia de urgência na semana passada; relembre o quadro da apresentadora

A apresentadora Luciana Gimenez (55) chocou o público ao revelar que passou por cirurgia de emergência na última semana. A estrela estava internada há alguns dias e precisou realizou uma correção de uma hérnia de disco cervical. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista, explica o diagnóstico da artista e orienta cuidados após a operação.

Nas redes sociais, Luciana Gimenez falou brevemente sobre sua recuperação: "Tá meio fod* aqui por isso eu que eu tô sumida, mas muito obrigada. Nessas horas é que a gente sabe quem gosta da gente, quando a gente tá no perrengue. Estou esperando. Muito obrigada", disse a comunicadora.

O Dr. Fabio Jennings explica o quadro da apresentadora e esclarece que uma hérnia discal na coluna cervical é quando o disco intervertebral ultrapassa os limites do corpo vertebral. Ou seja, quando este conteúdo comprime uma raiz nervosa ou a medula espinhal e pode causar sintomas.

"Quando se fala em correção de hérnia de disco, refere-se a um procedimento cirúrgico que retira a parte do disco que saiu dos seus limites normais, chama-se de Discectomia. A intervenção pode ser realizada pela cirurgia tradicional aberta, ou por procedimentos minimamente invasivos por via endoscópica. A vantagem desse último método é a recuperação mais rápida do paciente", explica.

QUAIS OS CUIDADOS?

No domingo, 16, por meio das redes sociais, Luciana Gimenez confessou como tem sido o pós-operatório. Segundo o Dr. Fabio Jennings, o mais recomendado neste momento é o repouso e o cronomagram de fisioterapia, para se atentar a postura corporal. Ele destaca alguns pontos:

"Na recuperação, a orientação geral é o repouso relativo, cujo tempo vai depender do tipo e do tamanho da cirurgia. Esse tempo vai ser indicado pelo cirurgião responsável e logo após já se inicia um programa de fisioterapia com métodos de mobilização e exercícios físicos direcionados. É importante também recomendações posturais e ergonômicas no sentido de prevenir novos episódios", finaliza o especialista ao avaliar o caso da apresentadora Luciana Gimenez.

