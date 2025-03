Ex-apresentadora esportiva da TV Globo, Bárbara Coelho fala pela primeira vez sobre a sua saída da emissora e explica o motivo da decisão

A jornalista Bárbara Coelho, de 37 anos, falou pela primeira vez sobre a sua saída da TV Globo. Isso porque ela pediu demissão da emissora após sete anos no comando do Esporte Espetacular. A comunicadora disse ao UOL que a decisão foi motivada porque havia novos apresentadores no programa. Segundo ela, houve uma proposta da emissora para seguir como comentarista, mas optou por não assumir o novo cargo.

“Num primeiro momento eu pedi para pensar, porque achei que poderia ser uma boa oportunidade. Depois de um tempo, sinalizei que não era esse o caminho que eu gostaria de seguir, porque eu acho que ser comentarista me segmentaria mais ainda. Eu já sou do esporte, já pertenço a esse segmento que eu amo, é a minha paixão, mas eu gosto do fato de conseguir jogar nas 11. Sou apresentadora, comentarista, repórter e posso sentar e escrever, como já fiz inúmeras vezes”. disse.

Bárbara disse ainda que uma das propostas da emissora era que ela comandasse um programa no SporTV ao lado de Denílson, seu antigo colega de trabalho na Band: “Pô, eu já imaginei que esse programa seria a maior resenha. O Denílson é muito popular, talentoso e muito capaz. Mas depois a gente pensou em outros produtos para eu ficar à frente e não chegamos a um acordo”.

Luta da mãe contra um câncer

Durante o período, a mãe da jornalista, Maria Inês Pandolfi Coelho, se tratava contra um câncer e, no fim do tratamento, Bárbara recebeu a notícia de que o processo não teria mais efeito.

“Cheguei no hospital e meu irmão Bruno estava fazendo carinho nela: ‘Mamãe acabou de partir’, ele disse. Eu pedi para todos saírem do quarto. Queria um momento só nós duas. Falei que iria honrar a história dela e faria tudo o que eu pudesse para honrar os valores que ela me ensinou. Prometi que daria todos os ‘sins’ que ela não pôde dar por todo o contexto da vida repleta de momentos desafiadores. Minha mãe teve quatro filhos, perdeu dois e lidou com a saúde difícil do meu pai”, relembrou.

Estreia na CazéTV

Durante o tratamento de dona Maria, a apresentadora recebeu uma proposta de Fábio Medeiros e Michele Chaluppe, responsáveis pela LiveMode, para um novo projeto na CazéTV, onde apresentará um programa com Casimiro Miguel.

A decisão de seguir para a CazéTV, inclusive, teve o incentivo de Dona Inês: “Quando eu pedi demissão, eu imaginei na hora como seria a reação da minha mãe: ‘Lá vem ela aprontando de novo’. Mas não num tom pejorativo. Ela sempre admirou muito a minha coragem, porque ela foi uma mulher muito forte, que também trabalhou muito. Só que ela veio de outra geração, e muitas vezes não pôde dar alguns passos maiores do que a perna. Eu dou. Por isso que eu falo que sou parte dos sonhos dela. Se ela estivesse aqui comigo, eu ia ligar pra ela e falar: ‘Então, mãe, aprontei'”.

A estreia de Bárbara na CazéTV está marcada para o dia 30 de março . Ela comandará o programa Tempo de Bola ao lado de Casimiro.

“Existe uma nova maneira de consumir conteúdo, que é na palma das mãos, no celular, o tempo inteiro. As pessoas estão ali não só com as lives, com os programas ao vivo, mas com os recortes. Acho que eu preciso me comunicar com esse público que quer ver o programa ali na hora que acontece, porque é quente, mas que também precisa estar em contato comigo em outros momentos do dia, também com conteúdo. Vou precisar exercitar esse lugar que é a internet para que as pessoas possam me conhecer um pouco mais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Coelho (@barbarapcoelho)

Leia também: Fernando Fernandes e Karine Alves celebram estreia no 'Esporte Espetacular'