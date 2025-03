Luciana Gimenez detalha recuperação após cirurgia: 'Situação ruim'

Luciana Gimenez desabafou sobre a cirurgia de emergência que precisou fazer nos últimos dias; apresentadora segue internada

A apresentadora Luciana Gimenez está se recuperando de uma cirurgia de emergência que precisou realizar nos últimos dias. Ainda internada em um hospital em São Paulo, a comunicadora atualizou seu quadro de saúde neste domingo, 16, por meio das redes sociais.

Em uma sequência de vídeos, Luciana explicou como tem sido o processo pós-operatório. A apresentadora da RedeTV! ainda contou que está enfrentando dificuldades para respirar, dormir e falar. Para quem não acompanhou, ela fez a correção de uma hérnia de disco cervical.

"Gente, eu acordei aqui hoje, e a situação está um pouco ruim. Eu não consegui dormir direito, meu pescoço está muito inchado, parece que um trator bateu de frente", iniciou a famosa, mostrando o curativo em seu corpo.

"Vou dizer que, para mim, que sou superativa, está sendo uma tortura. Eu não consegui respirar para dormir, minha voz está bem curta, está estranho aqui o negócio. Mas é o primeiro dia, não tem nem 24 horas, então, é o processo", continuou ela.

Em seguida, apesar do momento delicado, Luciana Gimenez não perdeu o bom-humor e ainda brincou com a situação: "Como eu sou uma pessoa engraçada, vou avisar para a galera que pode pegar minha boneca de vudu e levar para a praia. É a perna, depois do dedo, agora a coluna… Mas não vai me quebrar não, porque eu sou escorpiana, você bate e eu vou renascer das cinzas", finalizou a comunicadora.

Luciana Gimenez desabafa sobre recuperção após cirurgia - Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Luciana Gimenez?

Após passar alguns dias internada, Luciana Gimenez realizou uma cirurgia de emergência na última sexta-feira, 14, em um hospital de São Paulo. A estrela fez uma correção de uma hérnia de disco cervical.

Nas redes sociais, a equipe dela divulgou um comunicado contando que o procedimento ocorreu dentro do previsto. "Hoje, 14/03/2025, a Sra. Luciana Gimenez foi submetida a cirurgia de urgência para correção de hérnia de disco cervical. O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Alberto Gotfryd no Hospital Israelita Albert Einstein e transcorreu com êxito, sem intercorrências. Nesse momento, a paciente se encontra no quarto e já iniciou as sessões de fisioterapia", informaram.

