Médica explica emagrecimento de Gominho e dá dicas para quem briga com a balança: 'É essencial'

Gominho eliminou quase 50 quilos com mudanças significativas e ostenta novo visual

Gominho (35) chegou a pesar 160 kg e, atualmente, conseguiu eliminar 40 kg. O processo de emagrecimento do apresentador é visto com bons olhos por especialistas. Ele mudou completamente o seu estilo de vida e passou a adotar hábitos saudáveis com a alimentação e movimento do corpo.

CARAS Brasil conversa com a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, que explica que o famoso está no caminho certo. O caminho pode ser longo para muitas pessoas, mas é preciso resiliência e força de vontade para conseguir brigar contra a balança.

"O emagrecimento de Gominho, com a perda significativa de 40 kg, reforça a importância de uma abordagem equilibrada e sustentável para a saúde. Além da mudança alimentar, um dos pontos fundamentais para garantir resultados duradouros e preservar a saúde no longo prazo é a prática de musculação", diz,

"No processo de emagrecimento, a preservação ou o ganho de massa muscular é essencial. O músculo é um tecido metabolicamente ativo, ou seja, ele contribui para uma taxa metabólica mais eficiente, ajudando o corpo a gastar mais energia. Quando a perda de peso ocorre sem atenção à manutenção da musculatura, o metabolismo pode desacelerar, tornando mais difícil a manutenção dos resultados ao longo do tempo", fala.

De acordo com a especialista, o emagrecimento vai além da esética. No caso do apresentador, ele notou mudanças significativas na saúde. "Além disso, um corpo mais forte não se traduz apenas em estética, mas também em longevidade e qualidade de vida. A musculação melhora a resistência óssea, reduz o risco de osteoporose, melhora o equilíbrio e a mobilidade, e ainda está associada à prevenção de doenças crônicas, como diabetes e síndrome metabólica", aponta.

"Outro ponto importante é entender que, embora o equilíbrio seja o objetivo final, no início de um processo de mudança, um certo 'desequilíbrio' pode ser necessário. Para que a balança da saúde penda para o lado positivo, ajustes mais estruturados são fundamentais. Isso significa priorizar hábitos mais saudáveis, reduzir comportamentos que sabidamente prejudicam a saúde e construir uma base sólida que, com o tempo, permitirá maior flexibilidade sem comprometer os resultados", complementa.