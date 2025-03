Marido de Maíra Cardi revela decisão que chocou seus amigos: ‘Foi polêmico’

Marido de Maíra Cardi, Thiago Nigro revela que amigo bilionário pegou avião para confrontá-lo ao anunciar decisão inesperada: ‘Já estou decidido'

O influencer Thiago Nigro relembrou a polêmica que aconteceu quando decidiu se casar no regime de comunhão total de bens com a coach Maíra Cardi. Em entrevista no podcast PodDelas, ele contou que um amigo bilionário chegou a pegar um avião para confrontá-lo pessoalmente sobre a decisão, já que discordava. Porém, mesmo indo contra o conselho do amigo, ele se casou com comunhão total de bens.

"Quando isso saiu na mídia... Meu, vieram amigos bilionários falando assim: 'Cara, onde você tá? Tô pegando um avião pra ir até você agora! Precisamos conversar. Não assina! Já assinou? Já assinou? Para! Preciso te convencer do contrário!'. Eu falei: 'Caraca, calma!' E ele insistiu: 'Mas já assinou ou não assinou? Só me fala isso!' Eu respondi: 'Não, ainda não assinei, mas, cara, já tô decidido.' E ele: 'Tô indo até você agora!' e pegou o avião (para ir até ele)", relembrou.

Então, Nigro defendeu sua opinião em ter um casamento com a união de tudo do casal. "A gente é sócio em todos os negócios porque tomamos uma decisão até polêmica, né? Nosso patrimônio é um só. Então, não existe isso de 'o que é meu é meu, o que é dela é dela'. Inclusive, essa ideia é ruim, porque, se o meu corpo é dela e o corpo dela é meu, se o meu filho é seu... Então só o dinheiro que não? Eu acho nada a ver isso", afirmou ele, e completou: "Foi polêmico porque, no meu meio, onde eu falo sobre dinheiro, a recomendação é exatamente o oposto. Justamente porque existe o risco de um dia mudar de ideia, se separar e perder metade do patrimônio".

Maíra Cardi revela reação da filha após contar sobre a perda do bebê

Após revelar que perdeu o bebê que esperava com o influenciador financeiro Thiago Nigro, a influenciadora digital e coach Maíra Cardi voltou às redes sociais recentemente para compartilhar uma carta aberta. Em um vídeo publicado em seu perfil no Tik Tok, ela contou como sua filha, Sophia, de 6 anos, reagiu ao saber da notícia.

Segundo ela, a menina ainda está traumatizada por ter perdido sua babá, Thaís Novaes, que morreu em decorrência de complicações no parto do filho caçula. Em seguida, ela deu detalhes da conversa com a filha; confira!

