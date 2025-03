O influencer e ex-BBB Eliezer compartilha vídeo para mostrar rotina de exercícios físicos ao lado da filha, Lua, de um ano, nesta quinta-feira, 20

O influencer e ex-BBB, Eliezer, de 31 anos, decidiu compartilhar, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, um momento fofo junto à filha, Lua Di Felice , de um ano, na manhã desta quinta-feira, 20. Isso porque a menina o acompanhou durante a prática de exercícios físicos em casa .

"Minha parceira de treino", escreveu sobre a filha no vídeo. No registro, Lua surge imitando os movimentos do pai enquanto ele exercitava. Mas quando a música Abracadabra, de Lady Gaga, que ecoava no ambiente termina, a menina reagiu: "Acabou. Põe mais."

Além de aparecer com a primogênita, o ex-BBB também costuma ir à academia com a esposa, a influencer e ex-BBBViih Tube. Os dois assumiram o namoro em 2022 e se casaram após um ano.

Os dois também são pais de Ravi, de quatro meses.

Confira, abaixo, o registro de Eliezer e Lua na manhã desta quinta-feira, 20:

Eliezer compartilha treino na companhia de Lua na manhã desta quinta-feira, 20 pic.twitter.com/Ivmj9YkUyn — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 20, 2025

Eliezer comenta sobre birras da filha

Nesta quinta-feira, 20, Eliezer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas e foi questionado sobre como lida com as birras da filha Lua, que completa dois anos em abril.

Na ocasião, Eli confessou que realmente não é fácil, mas que sempre prefere acolher os sentimentos da menina. "Acolhendo, mostrando que se importa com o que ela está sentindo e paciência mesmo porque é bem difícil", disse. Confira!

