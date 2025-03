Luciana Gimenez revela hematomas pós-operatório: 'Toda roxa'

Ainda internada, a apresentadora Luciana Gimenez mostrou como tem sido sua recuperação após realizar uma cirurgia de emergência

A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais na noite de domingo, 16, para mostrar ao público como tem sido sua recuperação após uma cirurgia de emergência. A comunicadora precisou fazer a intervenção na última sexta-feira, 14, para correção de uma hérnia de disco cervical.

Por meio de um vídeo, Luciana, que segue internada em um hospital de São Paulo, contou que está com alguns hematomas pelo corpo. Nas imagens, é possível notar um roxo em sua mão. Além disso, a famosa também mostrou que continua utilizando um colar cervical.

"Toda roxa", lamentou. Mais cedo, a artista fez um breve relato de como tem sido o pós-operatório. De acordo com Luciana Gimenez, ela tem sentido dificuldades para dormir, respirar e até falar.

"Gente, eu acordei aqui hoje, e a situação está um pouco ruim. Eu não consegui dormir direito, meu pescoço está muito inchado, parece que um trator bateu de frente", iniciou a famosa, mostrando o curativo em seu pescoço.

"Vou dizer que, para mim, que sou superativa, está sendo uma tortura. Eu não consegui respirar para dormir, minha voz está bem curta, está estranho aqui o negócio. Mas é o primeiro dia, não tem nem 24 horas, então, é o processo", completou.

Luciana Gimenez mostra hematomas após cirurgia - Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Luciana Gimenez?

Após passar alguns dias internada, Luciana Gimenez realizou uma cirurgia de emergência na última sexta-feira, 14, em um hospital de São Paulo. A estrela fez uma correção de uma hérnia de disco cervical.

Nas redes sociais, a equipe dela divulgou um comunicado contando que o procedimento ocorreu dentro do previsto. "Hoje, 14/03/2025, a Sra. Luciana Gimenez foi submetida a cirurgia de urgência para correção de hérnia de disco cervical. O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Alberto Gotfryd no Hospital Israelita Albert Einstein e transcorreu com êxito, sem intercorrências. Nesse momento, a paciente se encontra no quarto e já iniciou as sessões de fisioterapia", informaram.

