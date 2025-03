Luciana Gimenez mostra recuperação após cirurgia de emergência

Após passar alguns dias internada, a apresentadora Luciana Gimenez realizou uma cirurgia de emergência na sexta-feira, 14

A apresentadora Luciana Gimenez retornou às redes sociais na tarde deste sábado, 15, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. A comunicadora, que está internada há alguns dias, precisou realizar uma cirurgia de emergência na sexta-feira, 14, em um hospital de São Paulo.

Em seu perfil oficial, Luciana publicou alguns registros mostrando sua fisioterapia. Nas imagens, ela aparece sentada em uma poltrona enquanto um enfermeiro a auxilia nos exercícios de recuperação. A famosa, que fez a correção de uma hérnia de disco cervical, ainda surgiu com um colar de imobilização no pescoço.

"Na real, só queria estar no after", brincou a apresentadora da RedeTV!. Vale lembrar que, ainda na sexta-feira, 14, Luciana Gimenez explicou detalhes do diagnóstico que precedeu sua hospitalização no início desta semana.

"Passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência, mas está tudo certo e já estou me recuperando direitinho. Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento! Acho que curti tanto o carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né? Mas faz parte!", declarou ela.

"Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do ‘after' do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido! Estou na mão de uma ótima equipe médica! O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos!", completou a famosa.

Luciana Gimenez inicia fisioterapia após cirurgia na cervical - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez relatou dor antes de cirurgia

Na tarde de quinta-feira, 13, antes de revelar o diagnóstico, Luciana Gimenez fez um breve desabafo sobre seu estado de saúde e relatou sentir bastante dor. "Dei uma sumida, vocês sabem que não sou muito de dar detalhes, mas eu acredito que deva melhorar em breve", disse.

"Não é nada muito grave, mas está doendo bastante, então é por isso que eu dei uma sumidinha", completou Luciana. Na legenda do registro, a apresentadora aproveitou para agradecer o apoio e carinho que tem recebido dos seguidores nos últimos dias.

