Cid Moreira: Corpo do apresentador é sepultado em Taubaté

Familiares e amigos do apresentador Cid Moreira dão o último adeus durante sepultamento em local escolhido por ele no final da vida

O corpo do apresentador e locutor Cid Moreira foi sepultado na manhã deste sábado, 5, em um cemitério de Taubaté, no interior de São Paulo. No final de sua vida, ele escolheu que queria que sua última morada fosse no mesmo local onde estão sepultados os restos mortais de sua primeira esposa, da filha e de um neto em sua cidade natal. Assim, a viúva, Fátima Sampaio, cumpriu a decisão dele e realizou o enterro neste final de semana.

A cerimônia de despedida contou com a presença de amigos e familiares, que foram apoiar a viúva neste momento de luto. Fátima foi fotografada muito emocionada enquanto acompanhava o enterro.

O corpo de Cid Moreira teve dois velórios, sendo um em Petrópolis, onde ele faleceu, e outro no Rio de Janeiro.

O apresentador faleceu no dia 3 de outubro de 2024 após 29 dias internado. O hospital informou que a causa da morte foi falência múltiplas de órgãos. Ele foi um ícone do telejornalismo brasileiro e também marcou gerações com sua voz marcante em locuções, inclusive em áudiobook da leitura da Bíblia.

Fátima Sampaio no enterro do corpo do apresentador Cid Moreira - Foto: Will Dias / Brazil News

Enterro do corpo do apresentador Cid Moreira - Foto: Will Dias / Brazil News

Enterro do corpo do apresentador Cid Moreira - Foto: Will Dias / Brazil News

Fátima Sampaio no enterro do corpo do apresentador Cid Moreira - Foto: Will Dias / Brazil News

++ O que é diálise peritoneal? Entenda o tratamento que Cid Moreira fazia

Fátima Sampaio falou sobre como está se sentindo após a morte do marido

Em um recado exclusivo para a Revista CARAS após a morte de Cid Moreira, Fátima Sampaio contou que ainda não assimilou o luto. "Eu não estou em condições normais, né. Eu estou em um modo esquisito. A gente fica nesse estado… Recebendo todo mundo, conversando porque é necessário”, afirmou ela.

"Eu queria falar para vocês da CARAS que vocês estão tão entrelaçados na nossa história, na minha e do Cid. Primeiro que eu o conheci quando era jornalista da CARAS, entrevistando ele no Ceará. E muitas das nossas comemorações foram gravadas e marcadas na revista CARAS e isso é uma coisa linda de se ver. Eu quero agradecer vocês pelo carinho com o Cid. Quero agradecer ao Cid pelo amor lindo que ele me deu”, afirmou.

Por fim, ela refletiu: "Eu estou com o coração na mão. Eu só vou cair na real daqui uns dias, quanto toda essa loucura passar. Não é todo dia que a gente ganha o amor da vida da gente em uma embalagem tão inesperada. O Cid vai viver até o fim da minha vida no meu coração. Esse grande menino, essa pessoa incrível, divertida… A gente tão diferente e se deu tão bem. Uma benção”.