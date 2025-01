Médico explica sobre condição que provocou a cirurgia de Gizelly Bicalho

A ex-BBB Gizelly Bicalho passou por uma cirurgia; em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fábio Jennings explica quadro que acometeu a advogada

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho (33) passou por uma cirurgia na última quinta-feira, 16, após romper um ligamento durante sua participação no reality A Fazenda 16, no ano passado. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologistaFabio Jennings explica sobre a condição da influenciadora digital e alerta para recuperação após o procedimento médico.

Em uma publicação no feed do Instagram, Gizelly Bicalho apareceu na cama do hospital e contou o que aconteceu. "Cirurgia para reparar o ligamento rompido no ombro concluída. Agora é focar na recuperação, mas em três meses estarei 100% recuperada. Obrigada a quem sempre acreditou e esteve ao meu lado", explicou ela.

Segundo o Dr. Fabio Jennings, esses rompimentos acontecem geralmente nos tendões do ombro, especialmente naqueles que fazem parte do manguito rotador, uma espécie de conjunto de músculos e tendões que estabilizam e movimentam o ombro.

"As roturas podem ser parciais, ou seja, somente uma parte do tendão é afetada, ou totais, as quais são as mais importantes e sintomáticas.Contudo, as consequências dos rompimentos tendíneos dependem, além do tamanho das lesões, da idade da pessoa, das atividades que realiza, das condições de saúde geral e do estado dos demais tendões e articulações do ombro", explica.

O QUE FAZER?

Gizelly Bicalho detalhou que está bastante focada em sua recuperação após a cirurgia. O Dr. Fabio esclarece quais motivos podem levar um paciente a passar por procedimento cirúrgico ao romper estes ligamentos.

"O ombro possui vários tendões que mantém o movimento e função adequados. Quando há uma rotura parcial de um desses tendões, os outros compensam a função por meio da reabilitação, e as cirurgias são indicadas em casos específicos. O tendão pode continuar rompido parcialmente sem maiores consequências", afirma.

Quando a rotura é total, o Dr. Fabio avalia que a indicação cirúrgica com o reparo dessa lesão é considerada, mas reforça essa indicação, deve-se levar em consideração as características da pessoa, entre os fatores aponta: idade, grau de atividade física.

"Por exemplo, pessoas jovens que praticam exercícios mais intensos regularmente e com roturas agudas (recentes) são candidatos à reparação cirúrgica do tendão. Com isso, há uma recuperação completa da função. Para responder se tem cura, não tem. Uma vez rompido, o tendão não regenera sozinho. Mas, como o corpo é inteligente, os demais tendões passam a compensar a função daquele que foi afetado", finaliza o Dr. Fabio ao explicar o caso da ex-BBB Gizelly Bicalho.

Leia mais em:Gizelly Bicalho apresentará programa de TV na Record

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO A CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: