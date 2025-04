Netinho retorna ao hospital para iniciar nova fase do tratamento contra o câncer

O cantor Netinho retorna ao hospital para dar início à "terceira temporada de quimioterapia" no tratamento do câncer linfático

Nesta segunda-feira, 28, o cantor Netinho compartilhou em suas redes sociais que retornou ao hospital para mais uma fase do tratamento contra o câncer linfático. Em fevereiro, o artista foi internado no dia 25, após sofrer intensas dores nas costas e dificuldades para se locomover. No final de março, ele revelou o diagnóstico da doença.

“Já estou no Hospital Aliança Star Rede D’Or Salvador/BA para a Terceira Temporada de quimioterapia. Acabei de receber a instalação de um acesso PICC no meu braço. Esse acesso serve para eu receber o líquido da quimioterapia, retirar meu sangue para exames, etc. O PICC só é retirado quando recebo alta” , disse o cantor.

No post, ele compartilhou a imagem de um Raio-X e relembrou os desafios de saúde que enfrentou nos últimos anos. “Olhem a chapa do Raio X feita após a colocação do PICC: 1. tubo interno de 33cm do acesso PICC que vai do meu braço até meu coração. 2. Válvula de Derivação interna que tenho desde 2013. Depois do 3° AVC que tive em sete dias, tive hidrocefalia e precisaram furar meu crânio e colocar um cateter para deixar vazar água e o sangue frutos da Hidrocefalia”, iniciou.

“Depois de 9 dias, precisei receber uma Válvula de Derivação (válvula com cateteres que fica presa no osso da minha clavícula esquerda) interna que drena o meu Líquor, que todos nós produzimos no cérebro 500ml/dia, para meu abdômen pois a Hidrocefalia e o 3° AVC me tiraram essa função. Isso foi em 2013 e essa válvula não é mais retirada de mim. 3. um dos cateteres internos da Válvula de Derivação. 4. eletrodos externos colocados hoje na minha pele para monitoramento dos meus sinais vitais de saúde. 5. cabo externo de um dos eletrodos”, explicou.

Confira o registro que Netinho compartilhou:

