A Fazenda 16: Gizelly chora com medo de cancelamento fora do reality

Temendo a desaprovação do público sobre seu comportamento, Gizelly chorou na despensa de 'A Fazenda' e confessou: "Tenho pesadelo"

A saída de Larissa Tomásia deixou os competidores de A Fazenda 16 surpresos, especialmente os que estavam ao lado da ex-BBB. Também ex-participante do reality da TV Globo, Gizelly Bicalho chorou, temendo ser cancelada pelo público do programa rural da Record.

Em conversa com Julia Simoura e Raquel Brito na despensa da casa, a peoa desabafou sobre o que estava sentindo. “Não quero ver lá fora. Desde o dia em que eu cheguei eu tenho pesadelo com lá fora”, confessou a advogada, que explicou o medo de estar sendo odiada pelo público.

“Não tá acontecendo nada lá fora, não! Lá fora tá normal. Tá tudo tranquilo. Vai estar do mesmo jeito que você deixou”, disse Julia.

Na sequência, Camila Moura e Cauê Fantin também chegaram no local para acalmar Gizelly, que não conteve as lágrimas ao pensar na percepção do público sobre seu comportamento.

Assim que os aliados lembraram a ex-BBB que ela possui fãs e amigas fora do reality show, ela refletiu: “Eu nem sabia quem eu era, fui descobrir por causa dos furacões”, declarou, fazendo referência ao apelido que deu aos seguidores.

Gizelly compara o reality rural com o BBB

A advogada Gizelly Bicalho já participou do Big Brother Brasil, da Globo, e está confinada no reality show A Fazenda 16, da Record. Então, ela aproveitou sua experiência em programas de TV para comparar uma situação que está enfrentando no jogo.

Em uma conversa, ela falou sobre a formação de grupos nos dois programas e comparou sua experiência. "Tô vivendo de novo uma parada que foi muito parecida em 2020. A diferença é que a gente tem um ponto positivo aqui que é que todo mundo aqui é alegre e feliz. Lá, a gente vivia só resenha e risada, e tinha um mágico, que parece o Sacha e era estrategista e tal, e a gente dava risada daquelas paradas. A gente tem um ponto pra atrair o público, que é ser feliz, e a gente está perdendo isso aqui. Vamos tirar lá um por um", disse ela.

E completou: "Meu grupo, nós ficamos até a final: Thelminha em primeiro, segundo a Rafa e terceiro a Manu. As três foram pra final e eu ficava super feliz. Nós conseguimos ir até o Top 10 do jogo, tirando o Pyong, porque foi coisas além do jogo e que estão no código penal. Dá pra fazer isso aqui dentro!". Confira mais detalhes.