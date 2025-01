Ex-BBB Gizelly Bicalho passa por cirurgia e explica o que aconteceu

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 16. Ela apareceu na cama do hospital e contou o que aconteceu

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalhopassou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 16, após romper um ligamento durante sua participação no reality A Fazenda 16 no ano passado. Em uma publicação no feed do Instagram, ela apareceu na cama do hospital e contou o que aconteceu.

"Cirurgia para reparar o ligamento rompido no ombro concluída. Agora é focar na recuperação, mas em três meses estarei 100% recuperada. Obrigada a quem sempre acreditou e esteve ao meu lado", explicou ela, que agradeceu o carinho de amigos, fãs e familiares.

Ela ainda compartilhou um vídeo do momento em que o acidente aconteceu. "Arrasta pro lado pra você assistir a primeira vez que meu ombro saiu do lugar, depois disso aconteceu outras vezes até que não tive outra alternativa a não ser prosseguir com a cirurgia", finalizou. Na parte dos comentários, os internautas desejaram uma boa recuperação.

Veja a publicação:

Gizelly Bicalho se emociona com fim da primeira quimioterapia da mãe

Em agosto passado, Gizelly Bicalho contou aos seus seguidores que a mãe foi diagnosticada com um câncer no intestino e começou o tratamento de quimioterapia. Ao ver a mãe terminar a primeira sessão do tratamento, a ex-BBB se emocionou. "Deus é fiel. Terminamos a primeira sessão de quimioterapia. Vamos viver o processo e comemorar nossa vitória no fim da caminhada", escreveu ela no vídeo compartilhado no Instagram.

Na legenda da publicação, a famosa ressaltou a sua fé. "Muitas vezes estamos olhando mais para o diagnóstico do câncer do que para um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que te prometeu! É poderoso para reverter o diagnóstico, curar, fazer milagres. O milagre já aconteceu".Veja mais!

