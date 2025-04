Médica aponta erro em ritual de beleza de Luciana Gimenez: 'Reações indesejadas'

Ritual de beleza de Cleópatra inspira Luciana Gimenez, mas médica faz alerta sobre banho de lama no Mar Morto; entenda

Luciana Gimenez mostrou seu ritual de beleza inspirado em Cleópatra. Durante viagem a Israel, a apresentadora aproveitou a visita ao Mar Morto para se banhar na famosa lama mineral, conhecida há milênios por seus supostos poderes de rejuvenescimento.

O momento descontraído, no qual ela aparece coberta de lama, viralizou, mas será que o tratamento é realmente seguro? A dermatologista Laís Rios conversou com a CARAS Brasil e revelou verdades importantes (e perigos escondidos) sobre essa prática.

Lama do Mar Morto: milagre ou mito?

Questionada se o banho de lama do Mar Morto realmente traz benefícios como redução de cicatrizes, a médica explicou: "A lama do Mar Morto possui, sim, propriedades benéficas para a pele, graças à sua composição rica em minerais como magnésio, potássio, cálcio e zinco. Esses elementos contribuem para a hidratação, possuem efeito anti-inflamatório e ajudam na renovação celular", afirmou.

Segundo ela, o tratamento pode até melhorar a textura da pele e suavizar pequenas irregularidades, mas está longe de eliminar cicatrizes profundas:

"Isso significa que ela pode melhorar a textura da pele, suavizar pequenas irregularidades e trazer uma aparência mais saudável. No entanto, no que diz respeito à redução de cicatrizes, especialmente cicatrizes profundas ou antigas como as de acne severa ou lesões traumáticas, os efeitos são bastante limitados", esclareceu.

Erros no banho de lama podem trazer riscos à saúde

Lais Rios alerta que nem tudo são flores quando o assunto é a lama do Mar Morto: "Mesmo sendo um produto natural, ela pode causar reações adversas, especialmente em pessoas com pele sensível, alérgica ou com algum tipo de dermatite. A presença de minerais concentrados, embora benéfica em muitos casos, pode ser irritante para certos tipos de pele. Além disso, se a lama não for de procedência confiável ou estiver contaminada, pode haver risco de infecções ou reações cutâneas indesejadas", explicou.

Outro ponto de atenção é a aplicação exagerada, que pode ressecar e até descamar a pele: "Outro ponto importante é que o uso excessivo, ou a aplicação por tempo prolongado, pode acabar ressecando a pele ou causando descamação. Antes de aplicar em áreas extensas do corpo, o ideal é fazer um teste em uma pequena região da pele e observar por 24 horas. Pessoas com feridas abertas, queimaduras, infecções ou doenças cutâneas em atividade devem evitar o uso. Também é sempre mais seguro optar por produtos industrializados à base de lama do Mar Morto que tenham passado por controle de qualidade dermatológico", alertou.

Quem deve evitar o banho de lama do Mar Morto?

Embora seja considerada um ritual de beleza milenar, a lama do Mar Morto não é indicada para todo mundo. Segundo a dermatologista: "Embora a lama do Mar Morto possa ser benéfica para muitos tipos de pele, ela não é indicada para todos. Peles oleosas, acneicas ou com tendência a inflamações costumam responder bem ao tratamento, devido à ação purificante e levemente esfoliante da lama", comentou.

Mas há exceções: "No entanto, pessoas com pele sensível, reativa, com rosácea ou dermatites ativas devem ter cautela, pois os minerais presentes podem desencadear irritação ou agravar quadros inflamatórios. Quem tem histórico de alergias cutâneas ou já reagiu a produtos ricos em minerais também deve evitar ou utilizar somente com acompanhamento médico", explicou.

A médica ainda reforça: "Em geral, o uso deve ser moderado e sempre respeitando os sinais da pele. Em caso de ardência, vermelhidão intensa ou coceira, o produto deve ser removido imediatamente e o uso, interrompido", finalizou.

