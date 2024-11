Gizelly Bicalho apresentará programa de TV na Record

Procurada pela Contigo!, equipe Gizelly Bicalho contou os próximos passos da carreira da ex-fazenda

A ex-fazenda Gizelly Bicalho está mudando de carreira. Após a participação em A Fazenda 16, marcada por polêmicas e uma eliminação certeira, tendo conquistado apenas 20,02% dos votos para permanecer na casa, a advogada vai virar apresentadora de TV na Record.

Procurada pela Contigo!, a equipe de comunicação de Gizelly adianta sobre os próximos passos na carreira da influenciadora digital e advogada. Eles informaram que ela está trazendo novidades empolgantes para sua trajetória artística.

Gizelly Bicalho está focada em um grande sonho: se tornar apresentadora de TV. Ela está investindo em aprimorar suas habilidades de comunicação para marcar presença na televisão. O objetivo é trazer conteúdos que inspirem e informem, abordando temas que vão de empoderamento feminino a estilo de vida, conectando ainda mais com seu público.

Além disso, a influenciadora também está voltada para seu lado empreendedor, onde lançou uma linha exclusiva composta por 19 produtos, que unem sua paixão por beleza e autocuidado, junto com uma marca de cosméticos.

SONHO SE REALIZANDO

No último domingo, foi noticiado pelo Portal LeoDias que a famosa já assinou contrato com a RecordEntretenimento, empresa do Grupo Record, para comandar um programa. Agora a advogada vai apresentar o Link Podcast, com previsão de estreia para semana que vem, presencialmente no estúdio da Barra Funda.

Segundo o portal LeoDias, Gizelly é a nova aposta para trazer sua expertise sobre realitys e famosos. Além de comentar a reta final da competição milionária, sob o comando de Adriane Galisteu, a capixaba também vai cobrir o “Big Brother Brasil 25” recebendo convidados especiais e ex-participantes.

