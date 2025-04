Médica alerta para cirurgia bariátrica de Thais Carla após perder 30 quilos: 'Importante ressaltar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula explica a cirurgia realizada por Thais Carla nesta segunda-feira, 28

Thais Carla (33) iniciou um novo capítulo em sua vida. A dançarina e influenciadora digital realizou uma cirurgia bariátrica nesta segunda-feira, 28, em um hospital em Salvador, na Bahia. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana de Paula, médica clínica geral, explica o procedimento cirúrgico realizado na influenciadora digital.

Em um depoimento no Portal Leo Dias, Thais Carla contou que fez a cirurgia por estar em uma nova fase da vida e viu que a bariátrica é uma forma de ajuda para sua transformação. Ela também viu o procedimento como um cuidado com sua saúde física e mental.

Em recente entrevista à Marie Claire, a dançarina, que iniciou a mudança de hábitos há algum tempo, revelou que perdeu cerca de 30 quilos em 5 meses . Thais Carla ainda explicou que escolheu fazer a bariátrica para conseguir viver de uma forma melhor.

"Eu tenho uma família que me aceitam como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com minhas filhas, voltar a dançar", declarou ela, contando que toda a família também aderiu aos hábitos mais saudáveis.

OPINIÃO MÉDICA

Segundo a Dra. Giovana G. de Paula, a cirurgia bariátrica é um procedimento médico indicado para o tratamento da obesidade mórbida e suas comorbidades. A médica reforça que é importante esclarecer que existem diferentes técnicas para realizá-la.

"Essas alterações promovem uma redução na ingestão calórica e mudanças hormonais que auxiliam na perda de peso e no controle de doenças associadas, como diabetes tipo 2 e hipertensão", afirma. A especialista ​avalia.

"A cirurgia bariátrica é considerada eficaz na perda de peso significativa e sustentada a longo prazo. Além da redução do peso corporal, muitos pacientes experimentam melhora ou remissão de condições associadas à obesidade, como diabetes tipo 2, apneia do sono e hipertensão arterial", declara.

DEPENDE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE

A Dra. Giovana G. de Paula afirma que a cirurgia bariátrica apresenta bons resultados no processo de emagrecimento, porém isto também depende da dedicação do paciente: "É importante ressaltar que o sucesso do procedimento depende do comprometimento do paciente com mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação saudável e prática regular de atividades físicas".​

A médica aponta os cuidados necessários após realizar a bariátrica:

Adotar uma dieta progressiva - iniciando com líquidos e evoluindo para alimentos sólidos conforme orientação médica;

Suplementar vitaminas e minerais, como ferro, cálcio e vitamina B12, para prevenir deficiências nutricionais.

Realizar acompanhamento regular com a equipe médica para monitorar a perda de peso e a saúde geral.

Incorporar atividades físicas na rotina diária para manter a perda de peso e melhorar a qualidade de vida.​

"Antes da cirurgia, é fundamental passar por uma avaliação multidisciplinar, incluindo médicos, nutricionistas e psicólogos, para determinar a indicação e preparar o paciente para as mudanças necessárias", aponta.

A Dra. Giovana G. de Paula menciona que optar por uma cirurgia bariátrica é algo muito pessoal de cada paciente e que esta escolha deve ser respeitada: "A decisão de Thais Carla reflete uma escolha pessoal em busca de saúde e bem-estar, demonstrando que cada indivíduo deve ser respeitado em suas decisões relacionadas ao próprio corpo", finaliza ao analisar o caso da influenciadora Thais Carla.

