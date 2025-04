Psicóloga analisa declaração de Xuxa sobre rompimento com Senna: ‘Sofrimento tem função’

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira fala de escolhas feitas no passado após Xuxa abrir o coração sobre o fim do namoro com Ayrton Senna

A apresentadora Xuxa Meneghel (62) abriu o coração sobre o fim de seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994). Em recente entrevista ao WOW Podcast, a eterna rainha dos baixinhos revelou que, embora ainda estivesse apaixonada, o relacionamento chegou ao fim porque, na época, ela estava completamente focada em sua carreira.

“Eu até acho que ele foi a pessoa que eu queria ter tentado mais, ter ficado mais. Nem sei se teria dado certo, mas eu pensava na época que ele era a pessoa certa no momento errado, porque eu só queria trabalhar, ainda estava nessa”, contou a estrela, relembrando com emoção o que poderia ter sido uma história diferente.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica que esse tipo de reflexão sobre escolhas feitas no passado é comum e faz parte do processo de amadurecimento. “A Xuxa traz um sentimento que é comum a muitos: a percepção de que, naquele momento da vida, tomou uma decisão que, com o tempo, parece não ter sido a mais acertada. O que ela expressa é a dúvida sobre o que poderia ter sido, o que gera um certo arrependimento. No entanto, isso é parte do processo de reconhecer que nossas escolhas sempre envolvem abdicações, e muitas vezes só conseguimos entender isso mais tarde”, analisa.

A especialista destaca que, apesar das marcas que ficam, é possível trabalhar esses sentimentos e entender o contexto em que as decisões foram tomadas. “A frase dela sobre o momento errado revela que, muitas vezes, as escolhas têm um peso maior dependendo do nosso estado emocional e das prioridades da época. No caso da Xuxa, ela estava completamente imersa no trabalho, o que acabou afetando sua vida pessoal. Esse tipo de situação pode gerar sentimentos de culpa, mas, com o tempo, se a pessoa começa a agir de forma diferente e a priorizar o que realmente importa, o impacto emocional diminui”, explica.

De fato, a experiência de Xuxa não é isolada. Muitas pessoas enfrentam dilemas semelhantes, em que suas escolhas profissionais ou pessoais impactam seus relacionamentos e felicidade. A psicóloga sugere que a chave para lidar com essas questões está em aprender a fazer escolhas mais equilibradas, sem abrir mão do que é fundamental para o bem-estar.

Com um novo foco na família e nos seus próprios propósitos, a rainha dos baixinhos parece ter encontrado uma nova forma de lidar com as escolhas do passado. A psicóloga conclui: “Quando a gente começa a agir de forma diferente, o trauma ou arrependimento vai sendo processado de maneira mais saudável. O importante é perceber que o sofrimento tem função e que, ao mudar nossas atitudes, podemos curar velhas feridas”.

‘PRECISEI PERDÊ-LO PARA VALORIZAR’

No podcast, Xuxa aprofunda mais o assunto. Vale lembrar que ela e Senna namoraram entre 1988 e 1989. Ele morreu em um acidente na pista de corrida em 1994. "Mas meu sentimento era esse, de que ele [Senna] era a pessoa certa, mas num momento em que eu não estava madura, experiente, para dar esse valor. E eu precisei perdê-lo para valorizar. Acho que, se eu tivesse ficado com ele, não teria dado certo na realidade. Aconteceu essa desgraça [a morte dele] para dar uma mexida em mim e pensar que eu precisava de alguém para amar e chamar de meu, que foi minha filha. Depois, já madura, com a certeza de que eu queria um homem que me amasse, veio o Ju", completou a apresentadora, citando o atual marido, o ator e cantor Junno Andrade (61).

A famosa, então, destacou o grande aprendizado com ele, que ela chama pelo apelido. "O Beco me fez notar o quanto era importante para mim o meu lado mulher e que eu neguei ou reneguei, não aceitei, não valorei. Quando perdi ele, eu falei: ‘Caraca, deixa eu rever isso aqui’. Eu não me dei a oportunidade de ficar com o cara que eu gostava do cheiro mais do que da ponta do nariz e perdi", afirmou.

