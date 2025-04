Leticia Cazarré exibe momento de carinho com a filha durante nova internação

Após terceira internação da filha, Leticia Cazarré emocionou os seguidores ao registrar um momento carinhoso com a pequena no hospital

Nesta segunda-feira, 28, Leticia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar uma foto especial ao lado da filha Maria Guilhermina, de dois anos, que está internada no hospital desde sexta-feira, 25. A menina, fruto do casamento com o ator Juliano Cazarré, enfrenta desde o nascimento uma cardiopatia congênita rara.

Essa é a terceira internação hospitalar de Maria Guilhermina em 2025. Desde então, Letícia tem dividido com os seguidores momentos delicados da rotina no hospital, como o trajeto de ambulância e as noites em claro ao lado da filha.

Além de Guilhermina, Letícia e Juliano são pais de Estêvão, de um ano de vida, Vicente, de 14, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, e Maria Madalena, de três anos. A última internação da bebê havia ocorrido em março, após sinais de infecção, e antes disso, ela chegou a passar pela UTI no final de dezembro. Guerreira desde cedo, a menina recebe diariamente o carinho e as orações de fãs e amigos da família.

Veja a foto:

Letícia Cazarré exibe momento de carinho com a filha durante internação. Foto: Reprodução/Instagram

Como está a saúde de Maria Guilhermina?

Letícia Cazarré usou as redes sociais na noite de sexta-feira, 25, para atualizar o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, de dois anos, que voltou a ser internada.

Nos Stories do Instagram, a mulher do ator Juliano Cazarré postou um vídeo da menina no hospital e revelou que ela teve febre. "De manhã estava ótima, agora à noite intercorreu e teve febre", contou a famosa.

Mais cedo, Leticia deu os detalhes da internação da filha. "Ontem tivemos que internar a Guigui pela terceira vez este ano", revelou, mostrando os preparativos para ir ao hospital. "Engolindo um pão antes de entrar na ambulância."

Depois, ela mostrou a filha a caminho da unidade médica e revelou que só conseguiram dormir às 3h. "Os barulhos da UTI começam cedo e não param nunca mais. Isso foi uma das coisas que me fez crescer na virtude da paciência nos 8 meses seguidos que passei com ela na UTI logo que nasceu. Só se ganha paciência vivendo situações que nos tiram a paz", desabafou.

