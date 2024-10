Médico explica complicações de doença autoimune de Betty Faria: 'Pode destruir completamente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings também exemplifica como a doença autoimune pode afetar Betty Faria

No ar em Volta por Cima (Globo), a atriz Betty Faria(83) já revelou lidar com a artrite reumatoide, uma doença autoimune, há anos. A condição, caso não seja devidamente tratada, pode trazer graves complicações para seus portadores, independente da idade.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings afirma que é de extrema importância fazer o diagnóstico e tratamento adequados para a doença. Betty Faria, por exemplo, já convive com a artrite reumatoide há mais de 9 anos .

"A artrite reumatoide é progressiva e deformante podendo destruir completamente as articulações afetadas caso não seja diagnosticada e tratada adequadamente. Como consequência, ocorre a perda da capacidade para realizar atividades da vida diária e de trabalho, muitas vezes irreversíveis."

"Além das articulações, a doença mais grave pode comprometer outros órgãos como pulmões, olhos e coração. E por conta do processo inflamatório crônico, há um aumento do risco de infarto e AVC em comparação com a população em geral. Daí, a importância de se controlar efetivamente a inflamação da doença", completa o especialista.

Ele ainda acrescenta que a doença costuma se iniciar em adultos entre 20 e 40 anos, sendo menos comum de começar após os 60. Mesmo assim, é importante controlar a progressão da artrite reumatoide, também conhecida como AR.

"O controle da progressão da doença é fundamental para que, nas idades mais avançadas, as deformidades e consequências da artrite reumatoide, sejam evitadas ou minimizadas", afirma. "Normalmente há o envelhecimento do sistema locomotor e o aparecimento de condições crônicas como doenças do coração e diabetes. Caso a artrite reumatoide não seja controlada, se somará aos problemas do envelhecimento."

