Betty Faria convive com doença autoimune há anos; saiba sintomas e tratamento

Em entrevista à CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings explica o diganóstico de Betty Faria; atriz voltou às novelas com Volta por Cima

De volta às novelas após cinco anos, Betty Faria (83) interpreta a influenciadora falida Belisa. Há algum tempo, a veterana da atuação convive com a artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica que afeta várias articulações. Saiba mais sobre os sintomas e tratamento da condição.

O médico reumatologista Fabio Jennings explica que a doença de Betty Faria pode afetar todas as articulações do corpo, especialmente as pequenas articulações das mãos, punhos e pés . "Os principais sintomas são dor, inchaço e rigidez das juntas sendo caracteristicamente poliarticular, ou seja, atinge três ou mais locais."

O especialista diz que os sintomas duram por muito tempo e são progressivos, por isso, é indispensável o tratamento. Conhecida também como AR, os tratamentos podem ser medicamentosos ou não.

Leia também: Betty Faria fala sobre afastamento das novelas e personagem em Volta por Cima: 'Exercício'

O tratamento não medicamentoso consiste na mudança do estilo de vida, com uma alimentação saudável, evitar ou cessar o tabagismo, prevenção da obesidade e exercícios físicos regulares. Já os medicamentosos podem ser feitos de algumas formas.

"Os medicamentos usados são chamados Medicamentos Modificadores do Curso da Doença (MMCD) porque não somente tratam os sintomas mas também a progressão da artrite reumatoide. As terapias mais convencionais usadas são os medicamentos sintéticas: metotrexate, leflunomide e sulfassalazina", acrescenta o médico.

"No início dos anos 1990 surgiram os tratamentos biológicos que são clones de anticorpos ou fragmentos desses desenvolvidos em laboratório e que são direcionados contra moléculas ou células que provocam a inflamação. Dentre esses estão os infliximabe, adalimumabe, etanercept, golimumabe, certolizumabe e mais recentemente o tocilizumabe, abatacepte e o rituximabe."

Jennings diz que surgiram mais avanços na última década. "Foram aprovados medicamentos que tem alvo específico, no caso as enzimas da família Janus Kinase, os chamados inibidores da JAK. Ao inibir essas enzimas, os agentes inibem as sinalizações dentro das células para a produção de moléculas inflamatórias."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BETTY FARIA NO INSTAGRAM: