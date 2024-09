Betty Faria fala sobre afastamento das novelas e personagem em Volta por Cima: ‘Exercício’

Betty Faria retorna às novelas após cinco anos. Em Volta por Cima, a atriz fará uma ricaça falida que tenta manter as aparências

Betty Faria (83) encerrou a pausa de cinco anos das novelas e retorna para uma personagem completa e cômica em Volta por Cima. Na substituta de Família é Tudo, que estreia nesta segunda-feira, 30, na Globo, a atriz será a ricaça falida Belisa, irmã de Joyce (Drica Moraes) e Gigi (Rodrigo Fagundes). Os irmãos Góis de Macedo nunca trabalharam e tentam sustentar uma vida de aparências que ficou no passado.

Em festa de lançamento da trama, nos Estúdios Globo, nesta terça-feira, 24, a veterana revela em entrevista coletiva, com participação da CARAS Brasil, o motivo de ficar tanto tempo longe das telinhas. A estrela também reflete sobre a importância dos temas sociais abordados na obra de Claudia Souto.

"Veio a pandemia e fui para Portugal, fiz série e fiz um filme que está para ser lançado agora. Eu volto sempre, gosto de fazer novelas e acho que é um exercício para atriz que sai de uma novela e está exercitada, está em forma. Ela vai fazer teatro, cinema, é um exercício", afirma.

Faria, que fez uma participação como ela mesma em Salve-se Quem Puder (2020), é a protagonista do filme curta-metragem Como Chorar Sem Derreter, da neta Giulia Marzo Butler (20) que é estudante de cinema e filha de Alexandra Marzo (55), primogênita da atriz.

A estrela conta durante conversa com jornalistas que é uma profissional que ama todas as suas personagens. Ela, no entanto, diz que costuma dizer que ama só uma no momento em que está dando vida à personagem do trabalho atual.

"Eu gosto dessa personagem porque é a que estou fazendo, mas gosto de todas as minhas personagens", explica a famosa, que também reflete sobre temas sociais atuais que serão abordados na nova novela. "Tem que acabar esse ódio, tem que ter respeito, tem que ter diálogo", conclui.