Médico alerta cuidados que Viih Tube deve tomar com Ravi: 'Medidas sejam tomadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato explica algumas atitudes importantes que Viih Tube deve ter com Ravi, seu filho caçula

Na última segunda-feira, 11, Viih Tube (24) e Eliezer (34) deram as boas-vindas ao caçula da família, Ravi. Apesar de a influenciadora ter sido internada, o pequeno está bem e sob os cuidados do pai —que deve tomar algumas medidas para os primeiros dias de vida do bebê.

De acordo com o médico pediatra Miguel Liberato, é importante focar em alguns pontos como amamentação, coto umbilical, banhos e realizar um controle de visitas. Em entrevista à CARAS Brasil, ele explica que algumas medidas devem ser tomadas por Viih Tube e Eliezer . Confira a seguir!

AMAMENTAÇÃO

"É impossível falar dos primeiros dias de vida sem falar da amamentação. O aleitamento materno deve ser estimulado ao máximo pois, além de ser um importante fator de imunidade para o bebê, inúmeros são os benefícios dessa prática, que oferta quantidades naturais de calorias e gordura para cada fase da criança", explica o especialista.

Leia também: Numerologia revela personalidade de Ravi, filho de Eliezer e Viih Tube

Apesar da importância do ato, o pediatra diz que nem sempre a amamentação acontece de maneira fácil, e pode ser desafiadora para as mães, como já aconteceu com Viih Tube. "É importante que essa mãe esteja amparada, com uma rede de apoio e com orientações adequadas para tentar manter a amamentação mesmo nesse momento delicado."

COTO UMBILICAL

"Outro cuidado fundamental nos primeiros dias de vida se dá em relação aos cuidados com o coto umbilical. Ao contrário do que se pensa e foi feito por muito tempo, a orientação ideal é manter apenas o coto limpo e seco, sem necessidade de usar antissépticos, a não ser em algumas exceções."

BANHOS

Liberato diz que os banhos também precisam de atenção dos pais. "É muito importante que algumas medidas sejam tomadas para que os primeiros banhos ocorram da melhor forma possível, evitando, assim, problemas. Não é indicado o banho nas primeiras horas de vida."

"O ideal, para a maioria dos bebês, é aguardar pelo menos 24 horas. Ainda em relação ao banho, o ideal é que ocorra em ambiente quente, com temperatura da água rigorosamente controlada entre 37º e 37,5º C, e com duração máxima de 10 minutos pois, nessa fase, o recém-nascido tem dificuldade de manter o controle da temperatura corporal."

CONTROLE DE VISITAS

O médico também diz que, nos primeiros dias de vida, é importante que Viih Tube e Eliezer sejam cautelosos quanto às pessoas que irão visitar Ravi. Liberato afirma que, ser extremamente cauteloso nos primeiros dias de vida, não é exagero.

"Nessa fase, defesa do organismo ainda é menor, o que deixa os recém-nascidos mais suscetíveis à infecções de um modo geral. Portanto, todo cuidado é pouco. O ideal é limitar as visitas aos familiares mais próximos, pedindo sempre a higiene das mãos e, se possível, com máscaras."