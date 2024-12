Médica explica sobre efeitos colaterais da radioterapia de Vera Viel: 'Acaba causando'

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf reforça cuidados com a pele durante radioterapia e avalia caso de Vera Viel

Vera Viel (49) revelou nesta semana que está sentindo os efeitos colaterais da radioterapia. Na 17ª sessão do tratamento, a modelo contou que começou a ficar mais incomodada com algumas reações em sua pele. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Luciana Maluf reforça sobre os cuidados com este órgão em pacientes oncológicos: "Acaba causando".

Ao iniciar a segunda fase do tratamento contra o câncer, após ter passado primeiramente pela cirurgia de retirada do tumor raro e maligno da coxa esquerda, a famosa já havia comentado que estava tendo alguns cuidados como hidratar muito a pele para evitar tantos incômodos. Contudo, Vera Viel revelou que começou a sentir a região 'queimada'.

Segundo a Dra. Luciana Maluf, o efeito colateral apresentado por Vera Viel não é incomum em pacientes oncológicos durante a radioterapia, pois como este método utiliza radiação, o relato de queimaduras na pele não é algo pouco frequente.

"A radioterapia provoca queimaduras na pele. Não é infrequente o surgimento de cicatrizes pós-tratamento e alguns tipos de câncer de pele pós-radioterapia, por isso, há necessidade de seguimento clínico com um dermatologista como acompanhamento oncológico", explica.

A dermatologista reforça sobre os cuidados com a pele durante a radioterapia: "Sempre hidratar muito, proteger com protetor solar com fator no mínimo 50, para a sensação de queimação na pele. Pode ser usado produtos tópicos com anti-inflamatório e calmantes para que a pele não sofra por período prolongado com essa agressão dos raios da radioterapia".

Como a pele também pode ser afetada com outros efeitos colaterais durante a radioterapia, a Dra. Luciana Maluf reforça que é importante o acompanhamento com o dermatologista durante essa fase do tratamento.

"Além da queimadura, pode haver uma atrofia da pele, uma sensibilidade ao sol, ao frio, ao mormaço e calor. É uma pele que por ter sofrido com a radiação da radioterapia, ela pode ter alteração em algumas células e com o tempo desenvolver câncer de pele, principalmente o carcinoma espino celular. Por isso, o ideal é passar regularmente com o dermatologista para uma investigação completa", finaliza a especialista.

