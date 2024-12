Esposa de Rodrigo Faro faz reflexão após anúncio da saída dele da Record

Após o apresentador Rodrigo Faro anunciar saída da Record, a esposa dele, Vera Viel, refletiu nas redes sobre 'novas portas'.

O apresentador Rodrigo Faro surpreendeu os fãs ao anunciar nesta quinta-feira, 5, que encerrou o contrato com a Record. Pouco depois do anúncio, sua esposa, Vera Viel usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão e falou sobre a abertura de “novas portas”.

Nos stories de seu Instagram, a modelo, que recentemente iniciou a segunda fase do tratamento contra o câncer, compartilhou uma mensagem, sem mencionar o fim do vínculo de seu marido com a emissora: “Deus nunca fecha uma porta, se não para abrir outra maior”, escreveu ela.

Storie de Vera Viel (Reprodução/Instagram)

Como Rodrigo Faro anunciou o fim do contrato com a Record?

Na manhã desta quinta-feira, 5, ele deu a notícia para seus fãs por meio de um post nas redes sociais para se despedir da emissora de TV. Por enquanto, ele não revelou quando será a sua despedida oficial do programa Hora do Faro, que é exibido nas tardes de domingo na emissora paulista. Em sua mensagem, ele apenas agradeceu pelo longo relacionamento de trabalho e pelo incentivo que recebeu na Record.

"Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", disse ele.

E completou: "Agradeço profundamente à toda a minha equipe, que junto comigo, construiu essa história de sucesso, aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação. Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades para vocês, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira. Um beijo com muito carinho e gratidão!".

