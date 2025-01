Médica de Virginia Fonseca explica motivo de injeções para controlar doença

Em entrevista à CARAS Digital, Thaís Villa, médica de Virginia Fonseca, deu detalhes sobre o tratamento contra enxaqueca que realiza na influencer

Virginia Fonseca iniciou a segunda fase de seu tratamento contra a enxaqueca. Após expor que sofria com a doença desde criança, a influenciadora digital seguiu uma recomendação da cantora Paula Fernandes e começou a se consultar com a neurologista Thaís Villa.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, a médica deu detalhes sobre as injeções de botox aplicado em Virginia, explicou como esse método ajuda a controlar a enxaqueca, a duração do tratamento e quais os cuidados a influencer precisa tomar após receber a substância . Confira:

CARAS: O que são as injeções que a Virginia toma na cabeça?

Thaís Villa: A Virginia faz dois procedimentos injetáveis na cabeça: aplicação de Botox, que é um tratamento para prevenir as crises e controlar a enxaqueca. No início ela fez também um tratamento que chama bloqueio anestésico, que é realizado para evitar crises muito severas e acelerar a eficácia do Botox.

CARAS: O botox utilizado é o mesmo usado para fins estéticos?

Thaís Villa: O produto é o mesmo, mas a forma da aplicação, a quantidade do produto, os pontos - que são a maioria na cabeça e não na face - são totalmente diferentes. Esse tipo de toxina botulínica, que é o Botox, é a única que tem o estudo que comprova a eficácia no tratamento da enxaqueca, é o único que tem o estudo, mas fora isso são procedimentos, dosagens, tudo diferente em relação ao tratamento estético com toxina botulínica.

CARAS: Como a substância age para controlar a enxaqueca?

Thaís Villa: O Botox age nos nervos da cabeça, acessando esses nervos que na pessoa com enxaqueca estão inflamados e liberando várias substâncias que estimulam a dor e fazem as crises acontecerem. O Botox entra para desinflamar esses nervos e inibir que as substâncias que facilitam a dor continuem sendo liberadas.

CARAS: Quanto tempo dura esse tratamento? Quantas injeções devem ser feitas?

O tratamento deve ser feito por dois anos, no mínimo. A quantidade de procedimentos com botox ou, no caso, ciclos de botox a serem realizados são feitos a cada três meses. Então, o paciente realiza, no mínimo, de oito a nove ciclos de tratamento com botox em um período de dois anos. Se necessário, o paciente deve dar continuidade depois nessa mesma periodicidade trimestral ou então pode ser espaçado a depender da sua evolução.

CARAS: Quais cuidados o paciente precisa tomar quando recebe as injeções?

Thaís Villa: Após fazer o botox, o paciente deve ter alguns cuidados como não ficar esfregando o local para que ele seja absorvido e, no restante, é vida normal. É um procedimento muito seguro, que com a técnica adequada praticamente não tem nenhum efeito colateral. No máximo, o paciente tem a sensibilidade das agulhas, ele pode sentir uma dor local aguda que resolve na hora ou no dia seguinte, então é só realmente ter cuidado em não esfregar os pontos onde é aplicado o botox, como não lavar o cabelo ou o rosto logo em seguida para que dê tempo de o botox ser absorvido pelos nervos.

CARAS: Após quanto tempo é possível ver os resultados?

Thaís Villa: Já é possível ver os primeiros resultados após três meses do primeiro ciclo de tratamento. Então, se o paciente seguir corretamente as orientações do tratamento, como, por exemplo, tirar medicamentos de crises, eliminar alimentos estimulantes, seguindo todo o protocolo, o botox começa a agir em 15 dias e ele tem um efeito inicial com três meses quando é feita a segunda aplicação. Então, ao final de três meses, o paciente tende já estar melhor do que quando chegou no início ao tratamento.

CARAS: Assim como o botox para fim estético, esse também não tem longa duração?

Thaís Villa: O botox para fins estéticos, ressalto, é muito diferente porque o objetivo dele é o músculo. O músculo demora mais a perder o efeito do botox, então dá para esticar os tratamentos até seis meses. Aqui o nosso alvo não é o músculo, mas sim os nervos que perdem o efeito do botox com um pouco mais de rapidez, então o protocolo pede que seja feito a cada três meses, isso é o ideal.

CARAS: Apenas as injeções controlam a doença? Quais outros cuidados é preciso tomar?

Thaís Villa: Não, apenas as injeções não são suficientes para controlar a doença, elas fazem parte importante do tratamento, mas tem muitos pacientes que já fizeram bloqueio anestésico, que já fizeram botox e não tiveram resultado porque depende de mais todo o manejo especializado e multidisciplinar da doença, assim como a Virgínia Fonseca faz aqui na clínica. O paciente tem que ter orientações do que realmente fazer da maneira correta com a alimentação; retirar o uso excessivo de medicamentos de crise; acompanhamento de psicólogo; o paciente faz tratamento de outros sintomas da enxaqueca, como o bruxismo, e de outras dores, como dor no pescoço, que é muito comum em pacientes com enxaqueca, seguindo todo um protocolo. Tudo isso com o botox, sim, garante um melhor sucesso, uma melhor resposta.

Virginia revela como está se sentindo com o tratamento

Mais cedo, Virginia Fonseca contou em suas redes sociais que iria começar a segunda fase do tratamento e deu detalhes sobre como estava se sentindo. "Finalizamos três meses de tratamento. Achei excelente. Eu sou outra pessoa agora. Ainda bem que eu comecei. É uma doença e eu sempre tive, desde criança. Você abre mão de algumas coisas para ficar bem. A doutora disse que meu resultado foi melhor do que 90% das pessoas que passam por lá. Eu deixei de comer tudo mesmo, eu segui direitinho [...]", contou. Veja o relato completo!

