Virginia Fonseca revela nova fase no tratamento: ‘Ficar com dor é insuportável’

Virginia Fonseca volta a fazer o tratamento contra a enxaqueca e celebrar sucesso em sua recuperação: ‘Eu segui direitinho’

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que entrou em uma nova fase no seu tratamento contra a enxaqueca. Nos stories do Instagram, ela afirmou que já finalizou a primeira etapa e agora só fará manutenções a cada três meses.

A manutenção é feita com a aplicação de botox na cabeça, pescoço e ombros. "Estou aqui fazendo botox. Já finalizei o primeiro ciclo de tratamento que foi de três meses. E agora estou iniciando outro. A partir de agora, só vou vir de três em três meses”, disse ela.

Logo depois da aplicação, a estrela contou que está se sentindo muito melhor, mas precisou abrir mão de algumas coisas em sua rotina para ficar bem. "Finalizamos três meses de tratamento. Achei excelente. Eu sou outra pessoa agora. Ainda bem que eu comecei. É uma doença e eu sempre tive, desde criança. Você abre mão de algumas coisas para ficar bem. A doutora disse que meu resultado foi melhor do que 90% das pessoas que passam por lá. Eu deixei de comer tudo mesmo, eu segui direitinho. Eu tirei o implanon. Posso falar que deu certo e está dando certo. Fiz botox e só preciso voltar lá daqui três meses. Eu realmente recomendo. Só quem tem enxaqueca sabe o que é. Você fica mal-humorado porque você só sente dor. Mexe em tudo. Ficar com dor é insuportável”, comentou.

Além disso, Virginia contou que finalizou o tratamento na câmara hiperbárica e adorou o resultado. "É maravilhoso para absolutamente tudo. Você fica 1h30 respirando oxigênio puro. É bom para cicatrização, recuperação, para tudo. Eu fiz três sessões", contou.

Por que Virginia fez cirurgias plásticas?

Ao falar sobre os procedimentos, Virginia explicou: "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", explicou ela, que completou: "Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser."

"E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", brincou ela, que mostrou a suíte do hospital em que está. Virginia finalizou mostrando que foi acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, mesmo dizendo "que não precisava."

