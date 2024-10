Virginia revela que iniciou tratamento após conselho de Paula Fernandes: ‘É doença’

Virginia Fonseca revela que decidiu procurar tratamento para um problema de saúde após seguir conselho da cantora Paula Fernandes

Nesta terça-feira, 15, Virginia Fonseca pegou seu jatinho e voou até São Paulo com um objetivo claro em mente. Após meses sofrendo com dores de cabeça, a influenciadora decidiu iniciar um tratamento para sua enxaqueca. Em suas redes sociais, ela compartilhou que tomou a decisão de buscar ajuda médica após receber um conselho de Paula Fernandes.

Virginia sempre lidou com fortes dores de cabeça, e no passado, chegou a revelar que adiou a gestação do terceiro filho devido a um tratamento. Contudo, após o nascimento do pequeno, as dores se intensificaram, e a apresentadora decidiu viajar em busca de tratamento. Após passar pela primeira consulta, ela contou como foi.

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou que foi motivada a buscar apoio médico e iniciar o mesmo tratamento que outras famosas, como Paula Fernandes. Inclusive, foi a própria cantora quem a aconselhou a procurar ajuda para tratar sua condição: “Dei uma sumidinha aqui, galera, porque eu estava lá na consulta”, iniciou o relato.

“Como eu falei para vocês, eu vim para São Paulo só para fazer o tratamento que a Paula Fernandes fala para mim. Já tem uns três anos que ela fala ‘vai, vai, vai’ e eu fiquei enrolando, enfim deixei passar. Mas agora eu vim e é realmente um tratamento, tá?”, Virginia contou que foi aconselhada pela cantora a buscar ajuda profissional para lidar com as dores.

Na sequência, a influenciadora digital explicou que já havia iniciado o tratamento pela manhã e que retornaria ao consultório à tarde e também no dia seguinte para continuar os procedimentos. No entanto, ela ainda não detalhou exatamente o que envolve o tratamento: “Mas eu vou mostrando tudo para vocês”, prometeu dividir detalhes em breve.

“Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com enxaqueca também. É tipo assim insuportável, tira nossa paz. A doutora Thais explicou que é uma doença, só que com vários sintomas e às vezes a gente acha que são várias doenças, mas não, é enxaqueca com vários sintomas e isso é o que deixa a gente maluca”, Virginia finalizou o relato entusiasmada com o nov tratamento.

Virginia inicia tratamento após conselho de Paula Fernandes - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que, além de aconselhar Virgínia a procurar ajuda, Paula Fernandes também já falou publicamente sobre sua luta contra a enxaqueca. A cantora compartilhou seu diagnóstico de enxaqueca crônica e revelou que realiza aplicações de toxina botulínica, além de já ter feito tratamento com medicamentos para minimizar as fortes dores.

