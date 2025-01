Virginia Fonseca faz novo procedimento cirúrgico no umbigo: ‘Fácil e rápido’

Mais uma! Ao retornar ao médico após remover a hérnia umbilical, Virginia Fonseca faz novo procedimento cirúrgico na barriga

A influenciadora digital Virginia Fonseca tirou o dia desta quinta-feira, 16, para cuidar da saúde. Depois de fazer uma sessão na câmara hiperbárica e aplicar botox para enxaqueca, a estrela passou por um novo procedimento cirúrgico no umbigo.

Há pouco tempo, ela realizou uma cirurgia plástica de mastopexia e também remoção da hérnia umbilical. Depois do pós-operatório, ela voltou ao médico e percebeu que ainda tinha uma pele em excesso na região e resolveu removê-la também .

O novo procedimento foi feito em consultório com anestesia local e deu tudo certo. "Fiquei sumidinha por motivos de: aprontando! A gente fez a correção da hérnia, tudo maravilhoso, o pontinho lá dentro. Mas sobrou um excesso de pele no umbigo que estava me incomodando. Eu perguntei se teria como fazer alguma coisa e teve”, disse ela.

E completo: "A gente tirou a pelinha e o umbigo ficou mais fundinho. A pelinha estava dando a impressão de que o umbigo estava - não para fora como antes - mas com um aspecto para fora. Tirou a pelinha e está a coisa mais linda.Fizemos aqui mesmo no consultório, super fácil e rápido”.

O tratamento de Virginia contra a enxaqueca

Virginia Fonseca contou que já finalizou a primeira etapa e agora só fará manutenções a cada três meses. A manutenção é feita com a aplicação de botox na cabeça, pescoço e ombros. "Estou aqui fazendo botox. Já finalizei o primeiro ciclo de tratamento que foi de três meses. E agora estou iniciando outro. A partir de agora, só vou vir de três em três meses”, disse ela.

Logo depois da aplicação, a estrela contou que está se sentindo muito melhor, mas precisou abrir mão de algumas coisas em sua rotina para ficar bem. "Finalizamos três meses de tratamento. Achei excelente. Eu sou outra pessoa agora. Ainda bem que eu comecei. É uma doença e eu sempre tive, desde criança. Você abre mão de algumas coisas para ficar bem. A doutora disse que meu resultado foi melhor do que 90% das pessoas que passam por lá. Eu deixei de comer tudo mesmo, eu segui direitinho. Eu tirei o implanon. Posso falar que deu certo e está dando certo. Fiz botox e só preciso voltar lá daqui três meses. Eu realmente recomendo. Só quem tem enxaqueca sabe o que é. Você fica mal-humorado porque você só sente dor. Mexe em tudo. Ficar com dor é insuportável”, comentou.

