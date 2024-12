Saiba como cuidar da alimentação pós-cirurgia plástica, como a de Mani Rego; médica dá dicas

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli dá dicas de alimentação pós-cirurgia plástica, como a de Mani Rego, que aceleram a recuperação

Ex-namorada de Davi Brito (21), campeão do BBB24, a empresária Mani Rego (42) revelou aos seus seguidores que passou por uma série de procedimentos estéticos realizados recentemente. A empresária e influenciadora digital passou por lipoaspirações em várias regiões do corpo e também colocou próteses de silicone nos seios enquanto se recupera das cirurgias. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli explica que a alimentação desempenha um papel crucial para acelerar a recuperação, melhorar a cicatrização e prevenir complicações, como infecções ou inflamações prolongadas.

“Durante o período de pós-operatório, o corpo enfrenta um aumento na demanda por nutrientes específicos que auxiliam na regeneração dos tecidos, controle da inflamação e fortalecimento do sistema imunológico”, diz a especialista.

“Aqui estão os pontos fundamentais para uma dieta ideal nesse momento delicado: As proteínas são os ‘tijolos’ do organismo, essenciais para a reparação dos tecidos e a formação de novas células. No pós-operatório, é importante consumir fontes de proteína de alta qualidade, fundamentais para a cicatrização, como: carnes magras (frango, peixe, carne, ovos), iogurte natural e queijos magros; opções vegetais: lentilhas, grão-de-bico, tofu e quinoa. A quantidade recomendada pode variar, mas o ideal é garantir cerca de 1,5 a 2 g de proteína por quilo de peso corporal ao dia, conforme a orientação de um médico ou nutricionista”, informa.

Segundo Cibele, a vitamina C é essencial para a formação de colágeno, uma proteína estrutural necessária para a cicatrização e a elasticidade da pele. "Além disso, sua ação antioxidante ajuda a proteger as células contra danos e acelera o processo de recuperação. Boas fontes incluem: frutas cítricas (laranja, acerola, kiwi, limão); pimentões; brócolis; morango”, diz ela, acrescentando que o zinco é indispensável para a divisão celular e o fortalecimento do sistema imunológico, dois fatores críticos no pós-operatório.

“Ele também desempenha um papel na redução do risco de infecções. Alimentos ricos em zinco incluem: sementes de abóbora e girassol; castanhas e nozes; ostras e frutos do mar; carne vermelha magra e leguminosas, como feijão. Outras vitaminas e nutrientes indispensáveis são: a vitamina A, que ajuda na regeneração celular e está presente em cenoura, batata-doce e espinafre; a vitamina K, que auxilia na coagulação do sangue, reduzindo hematomas; vegetais como espinafre, couve e brócolis são ótimas fontes; ômega-3, que reduz processos inflamatórios e pode ser encontrado em peixes como salmão e sardinha, além de chia e linhaça; fibras: importantes para evitar constipação, comum após cirurgias devido ao uso de analgésicos. Inclua aveia, frutas e vegetais”, destaca a especialista.

Cibele ainda destaca a importância da hidratação. “Manter o corpo bem hidratado é indispensável para a recuperação celular, transporte de nutrientes e eliminação de toxinas. Além de água, infusões de ervas e sucos naturais sem açúcar são boas opções”, salienta.

A médica nutróloga ainda informa o que é preciso evitar no pós-operatório. “Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras saturadas, pois podem favorecer inflamações e retardar a cicatrização. Bebidas alcoólicas, que prejudicam a hidratação e o metabolismo de nutrientes essenciais. Excesso de sal, para evitar a retenção de líquidos e inchaços”, finaliza.

