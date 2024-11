Médica alerta sobre alimentação de Lexa durante gestação: 'Impactos significativos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli avalia alimentação da cantora Lexa e explica relação dos alimentos com a gestação

Lexa (29) está à espera de sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna (32), que se chamará Sofia, e tem compartilhado momento sobre essa nova fase de sua vida com seus seguidores das redes sociais. Nos últimos dias, a artista virou assunto ao confessar que sua alimentação mudou durante a gestação. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli avalia a dieta da cantora e explica sobre o tema.

Nas redes sociais, Lexa confessou: "Gostaria de contar para vocês que sou uma grávida zero exemplo. Nunca gostei de comer besteira, mas no início [da gestação] não conseguia comer nada, então comia só o que queria. Aí o que aconteceu, comecei a querer hambúrguer, a querer besteira", disse ela.

A Dra. Cibele menciona que a alimentação durante a gestação tem um papel crucial na formação do bebê e na saúde futura da criança. Sendo esse um período de nutrição à mãe e também para a saúde do bebê a longo prazo.

"A ciência nos mostra, especialmente no campo da epigenética, que nosso ambiente, incluindo nossa alimentação, pode influenciar na ativação dos genes do bebê. É como se pudéssemos ligar ou desligar certos “interruptores” genéticos, prevenindo ou aumentando o risco de doenças no futuro. Dessa forma, uma alimentação rica em nutrientes, com frutas e legumes, é essencial para oferecer todas as vitaminas e minerais necessários para cada fase do desenvolvimento do bebê", declara.

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

A especialista afirma que é muito importante a gestante estar em alerta com sua alimentação, pois uma dieta rica em nutrientes ajuda a garantir que o bebê receba todos os elementos necessários para crescer com uma boa base para a saúde física e mental e prevenindo problemas que podem afetar a qualidade de vida no futuro.

"Uma alimentação desequilibrada durante a gestação pode ter impactos significativos. Além de afetar o sistema imunológico, que é crucial para a saúde futura do bebê, a dieta da mãe também influencia diretamente o desenvolvimento cerebral da criança", avalia.

Por outro lado, a nutróloga explica que são normais alterais na alimentação da gestante, isso porque, à medida que a gestação avança, a necessidade calórica da mãe aumenta para atender ao desenvolvimento do bebê e às mudanças no organismo da gestante.

"No entanto, é fundamental que essas calorias adicionais sejam supridas por meio de alimentos saudáveis, ricos em nutrientes. A mãe pode atender aos desejos ocasionais por “besteiras”, mas sempre mantendo um equilíbrio, priorizando alimentos que realmente contribuam para a saúde dela e do bebê. Dessa forma, é possível garantir que o bebê receba todos os nutrientes essenciais para um desenvolvimento saudável", finaliza.

