Lexa abre o jogo sobre sua alimentação na gravidez: 'Zero exemplo'

A cantora Lexa está à espera de sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna , que se chamará Sofia, e tem compartilhado momento sobre essa nova fase de sua vida com seus seguidores das redes sociais. Na manhã desta terça-feira, 5, ela contou nos stories do Instagram como está sendo sua alimentação.

A artista, que está de viagem para os Estados Unidos, disse que está comendo "só o que não deve"."Gostaria de contar para vocês que sou uma grávida zero exemplo. Nunca gostei de comer besteira, mas no início [da gestação] não conseguia comer nada, então comia só o que queria. Aí o que aconteceu, comecei a querer hambúrguer, a querer besteira", disse ela.

"Sempre fui muito certinha na minha vida, nunca fui de besteira, sempre fui de comer muita comida e engordava com comida. Agora, sei que vou ter que me controlar, se não vou engordar muito e também não é saudável. Só dividindo que estou comendo só o que não dá", disse ela mostrando o prato de café da manhã com panquecas americanas.

Lexa encanta com linda declaração para a filha: 'Farei e darei meu melhor'

Feliz com a gravidez, Lexa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para compartilhar o momento em que ela e o noivo cantam emocionados a música Cabelo de Anjo, de Melim e Lulu Santos, durante o chá revelação da herdeira e se declarou para ela.

"Sofia, minha Soso, pra você assistir quando estiver mais velha e entender o quanto você é especial e amada. Quero que saiba que mamãe te ama muito. Que farei e darei o meu melhor. Que a mamãe não é perfeita, mas a mamãe é esforçada. Que a mamãe quis muito você aqui. Que várias vezes quando eu chorava passando mal eu falava 'tá tudo bem meu amor, mamãe aguenta' porque eu sabia que você estava ali comigo, isso era um sinal de vida seu". Leia o texto completo!

