Lexa: Veja a decoração do chá revelação da cantora

Grávida pela primeira vez, a cantora Lexa reúne os amigos e familiares em um chá revelação na noite deste domingo, 3. Veja a decoração!

A cantora Lexa reuniu sua família e os amigos em um chá revelação para descobrir o sexo do seu primeiro filho com o ator Ricardo Vianna. Grávida pela primeira vez, ela organizou uma decoração encantadora para o evento no Rio de Janeiro.

A decoração contou com uma área decorada em tons de branco e dourado e com o tema de ursos. Além disso, o espaço contou com bolo e docinhos em tons de rosa e azul. O local também teve uma área para fotos com a palavra ‘baby' iluminada.

Chá revelação do bebê de Lexa e Ricardo Vianna - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Vale lembrar que Lexa e Ricardo anunciaram a gravidez na semana passada por meio de um post nas redes sociais. Na época, ela fez um post comovente sobre a gravidez. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter! Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no “forninho” da melhor maneira", disse ela.

E completou: "Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí… Minha benção divina, minha melhor composição.. eu e seu papai estamos tão felizes! Papai tá cuidando da mamãe com muuuito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir! Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe… Te amamos nosso amooor! Estamos radiantes e aguardando o seu tempo, que é o tempo de Deus.. e Ele é PERFEITO! Vivaaaaaa!".

Lexa revelou o motivo da demora para revelar a gravidez

A cantora Lexa contou que já está no segundo trimestre da gestação, mas acabou sendo alvo de críticas por ‘esconder’ a novidade por tanto tempo. Em suas redes sociais, ela decidiu rebater os comentários.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Lexa contou que passou a receber muitas mensagens desde que anunciou a chegada do primeiro herdeiro. Apesar de ganhar muitos comentários carinhosos, ela contou que também está recebendo diversas críticas: "Muita gente entendeu que esperei um período pra contar, mas outras não entenderam”, iniciou.

“Teve gente que falou: ‘poxa, por que você não foi honesta com a gente?’. Outros disseram: ‘nossa, você descobriu ontem e já tá com essa barriga hoje?’”, disse a famosa, que preferiu esperar para compartilhar a novidade com os fãs com medo de perder o bebê: “Não gente, eu descobri há meses atrás, só que eu não contei pra ninguém, fiquei quieta”, afirmou.

“Porque esse início é complicado, esses três meses são complexos e a gente fica com medo de alguma coisa acontecer. Nunca senti tanto medo na minha vida. Muito medo", declarou a artista, que ainda afirmou ter mudado suas prioridades assim que soube que seria mãe. Agora, ela curte a nova fase em sua vida com mais tranquilidade e cercada pela família.