Marido de Isabel Veloso fala sobre aumento de tumor na gravidez: 'Digerindo'

Grávida e em cuidados paliativos, a influenciadora Isabel Veloso descobriu nos últimos dias que o tumor voltou a crescer

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, para conversar um pouco com os seguidores a respeito da saúde da companheira. Nos últimos dias, a influenciadora digital, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, descobriu que o tumor voltou a crescer.

Para quem não sabe, Isabel, que luta contra o câncer, recebeu uma estimativa de seis meses de vida no início do ano, mas a doença foi controlada com tratamentos paliativos. Atualmente, a jovem de 18 anos está à espera de Arthur, primeiro filho do casal.

De acordo com o esposo de Isabel Veloso, ela está bem, mas decidiu se ausentar um pouco da internet após receber a notícia do novo diagnóstico. O rapaz ainda explicou que o casal ficou 'para baixo' com a informação, uma vez que além da saúde da influenciadora, também tem o bebê.

"A Bel está bem. Estamos bem. A gente só está digerindo um pouco esse diagnóstico novo. Ela está um pouco fora por conta dessa notícia, que não é nem um pouco boa, ainda mais agora que o bebê está na nossa vida. Só estamos um pouco pra baixo por conta disso, mas vai ficar tudo bem", declarou o marido da jovem.

Na tarde da última segunda-feira, 7, Isabel Veloso informou aos seguidores que, em breve, explicaria melhor seu quadro clínico. Ela ainda aproveitou o momento para mostrar a evolução da barriguinha de grávida. "Meu milagre", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Grávida, Isabel Veloso revela qual é seu maior medo

Recentemente, a influenciadora digital Isabel Veloso, que comoveu os internautas com sua história de luta contra o câncer, tirou um tempinho para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre a maternidade. Ela está esperando seu primeiro filho, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas.

"Você tem medo de partir e deixar o Arthur?', quis saber o internauta. "Meu maior medo é que ele não consiga se lembrar de mim", confessou a jovem, que está com 18 semanas de gestação. O bebê tem previsão de vir ao mundo em fevereiro.