Médica explica cirurgia e quadro de Bolsonaro: 'Exige atenção médica imediata'

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro segue internado na UTI; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana G. de Paula, avalia o caso

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (70) segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, após uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Giovana de Paula, médica clínica geral, explica o procedimento cirúrgico realizado no político.

O que aconteceu? Após passar mal em um evento do PL no Rio Grande do Norte, na última sexta-feira (11), Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal — uma obstrução parcial que impede a passagem normal de gases e fezes. Segundo o boletim médico mais recente, o ex-presidente: “mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências”.

PROCEDIMENTO MÉDICO EXTENSO

A informação é que Bolsonaro foi submetido a um tipo de cirurgia chamado de laparotomia exploradora . O procedimento realizado no ex-presidente, durou cerca de 12 horas e foi considerado o mais complexo desde o atentado de 2018, devido à presença de múltiplas aderências e à fragilidade da parede abdominal resultante de cirurgias anteriores.

A Dra. Giovana de Paula explica que este procedimento cirúrgico, de grande porte, consiste na abertura ampla da cavidade abdominal com o intuito de acessar, examinar e, se necessário, intervir diretamente nos órgãos internos.

"Quando há suspeita de complicações intestinais graves, como obstruções, aderências ou perfurações, essa abordagem pode ser imprescindível", avalia. A especialista fala sobre o quadro de Jair Bolsonaro e alerta para os riscos se a condição não for tratada.

"A obstrução intestinal é uma condição clínica em que há impedimento parcial ou total do trânsito de conteúdo pelo intestino. Isso pode ocorrer por diversas causas, como aderências pós-operatórias, hérnias, tumores ou inflamações. O quadro exige atenção médica imediata, pois, sem tratamento, pode evoluir para complicações como necrose intestinal, infecção generalizada (sepse)", alerta.

COMO FUNCIONA A RECUPERAÇÃO?

A Dra. Giovana aponta que a recuperação após uma cirurgia abdominal extensa pode ser prolongada. Ela destaca alguns pontos que ajudam nesta fase:

Repouso adequado;

Alimentação leve e gradual;

Controle rigoroso da dor;

Fisioterapia respiratória;

Acompanhamento médico frequente;

"O tempo de recuperação depende de diversos fatores, como a gravidade do quadro clínico, o tipo de procedimento realizado, o histórico de cirurgias anteriores e as condições gerais de saúde do paciente [...] a paciência e o cuidado nessa fase são essenciais para evitar complicações e garantir uma recuperação satisfatória", finaliza a Dra. Giovana ao avaliar o caso do ex-presidente Bolsonaro.

