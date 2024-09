A influenciadora Isabel Veloso desabafou sobre a maternidade. Ela está esperando seu primeiro filho, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borba

A influenciadora digital Isabel Veloso, que comoveu os internautas com sua história de luta contra o câncer, tirou um tempinho nesta quinta-feira, 26, para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre a maternidade. Ela está esperando seu primeiro filho, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas.

"Você tem medo de partir e deixar o Arthur?', quis saber o internauta. "Meu maior medo é que ele não consiga se lembrar de mim", confessou a jovem, que está com 18 semanas de gestação. O bebê tem previsão de vir ao mundo em fevereiro.

Story de Isabel Veloso (Reprodução/Instagram)

Isabel Veloso faz desabafo sobre seu estado de saúde

Isabel foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma estimativa de seis meses de vida no início do ano, mas a doença foi controlada com tratamentos paliativos. Recentemente, nos stories, ela falou que mudou de opinião sobre passar por um novo tratamento.

"No começo do ano eu tentei meu último tratamento, que foi a imunoterapia, a terapia que me causou neuropatia. Depois do que aconteceu comigo por conta da medicação, eu dizia que nunca mais faria nenhum tipo de tratamento e que se chegasse minha hora, era minha hora (de ir). Mas agora com o Arthur, eu faria tudo de novo", confessou a influencer.

Ela também contou que tem medo de não poder acompanhar o crescimento do filho. "A questão do meu tempo de vida, do meus estado, me machuca muito. Ter que pensar que talvez eu não veja ele crescer o tanto quanto eu gostaria é algo que estou cuidando para não me afetar, para quando ele nascer, eu focar no momento que tenho com ele agora e não no que não vou ter", disse ela.