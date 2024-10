Após informar crescimento do tumor, Isabel Veloso se pronuncia sobre quadro clínico

Grávida e em cuidados paliativos, Isabel Veloso se pronunciou sobre quadro de saúde após crescimento de tumor e exibiu a barriguinha: "Meu milagre"

Nesta segunda-feira, 7, Isabel Veloso usou as redes sociais para se pronunciar sobre seu quadro de saúde. No último dia 5, o marido da influenciadora, Lucas Borbas, informou que o tumor da jovem voltou a crescer. Ela está à espera do primeiro filho, o pequeno Arthur.

"Sobre meu quadro clínico... Logo trago informações a vocês. Ainda quero saber mais algumas direções, e ainda hoje vou falar com a equipe do meu pré-natal", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, a mamãe de primeira viagem exibiu a barriguinha da gestação e declarou: "Meu milagre".

Vale relembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma estimativa de seis meses de vida no início do ano, mas a doença foi controlada com tratamentos paliativos.

Marido de Isabel Veloso informou sobre crescimento do tumor

Em suas redes sociais, Isabel Veloso sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. A digital influencer foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma expectativa de seis meses de vida. Porém, o tratamento paliativo estabilizou a doença e aumentou a expectativa.

Casada com Lucas Borbas, Isabel está à espera do primeiro filho, que se chamará Arthur. No último sábado, 5, a famosa realizou alguns exames e descobriu que o tumor voltou a crescer.

"Hoje, o novo laudo mostrou que o tumor, que não faz parte da minha esposa, mas está nela, cresceu em alguns lugares preocupantes. E como estamos esperando o Arthur, nos deixa mais preocupados ainda", escreveu Lucas em seu Instagram Stories.

O rapaz ainda mandou um recado para quem duvidou da doença de Isabel. "E o que eu sinto por todos aqueles que zombaram e humilharam Isabel, acusando-a de mentir para ganhar fama, é desprezo e ódio. Todos, sem exceção, irão pagar por isso. Sem exceção", finalizou.