Em cuidados paliativos, Isabel Veloso passa por consulta pré-natal de alto risco

À espera do primeiro filho e em cuidados paliativos, Isabel Veloso atualizou os seguidores após passar por consulta pré-natal de alto risco

Nesta quinta-feira, 3, a influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais para trazer aos seguidores atualizações sobre sua gestação. Grávida de quatro meses do pequeno Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas, a jovem de 18 anos está em cuidados paliativos e passou por uma consulta pré-natal de alto risco.

"Bom dia, gente! Estamos indo para a consulta agora do Arthur. Nem almocei, só tomei um café. A gente parou no posto agora porque eu tenho um certo vício em chupar picolé quando eu estou no carro senão me dá ânsia de vômito", iniciou nos Stories do Instagram.

"Estou esperando o Lucas voltar e a gente já vai para o hospital, que é em outra cidade, dá uns 40 minutos da minha cidade, que é a consulta do alto risco do Arthur", completou.

Após a consulta, Isabel tranquilizou os fãs sobre sua saúde e a saúde do bebê. "Tudo certo com a consulta do nosso neném. Então gente veio tomar um sorvetinho", disse ela. "A única coisa é que eu tive trombose no meu tratamento, em 2022. E eu comecei com varizes agora na gestação e muita cãibra nas pernas, então agora eu vou ter que começar a usar meia, aquelas meias elásticas, para prevenir uma trombose. Mas de resto está tudo certo, graças a Deus", garantiu a influenciadora.

Vale relembrar que Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e recebeu uma estimativa de seis meses de vida no início do ano, mas a doença foi controlada com tratamentos paliativos.

Isabel Veloso atualiza quadro de saúde após série de exames

Na última sexta-feira, 27, a influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais para trazer atualizações de seu quadro de saúde aos seguidores. Grávida de Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas, e em cuidados paliativos, a jovem de 18 anos ainda compartilhou detalhes sobre o andamento da gestação e o status de seu linfoma.

Por meio dos Stories no Instagram, Isabel publicou o resultado do exame de ultrassom realizado para verificar o câncer, além de outro ultrassom feito nas mamas. "Ultrassom das mamas feitas e graças a Deus tudo bem. Nosso colega do pescoço (se referindo ao linfoma), também estável, dia feliz!", celebrou.

Na sequência, a mamãe de primeira viagem garantiu que tudo se encaminha como o esperado em sua gestação. Com 18 semanas, ela contou que o pequeno está com 20cm e pesando 265g. "Menino grande e barrigudinho", brincou a influenciadora, que também exibiu imagens do ultrassom e as batidas do coração de Arthur. Confira registros dos exames.