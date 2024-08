Manu Bahtidão se afasta dos palcos para cuidar da saúde

Manu Bahtidão anunciou por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais que precisará se afastar dos palcos para cuidar de sua saúde

Nesta terça-feira, 13, Manu Bahtidão pegou os fãs de surpresa ao anunciar um afastamento dos palcos. A cantora precisará se afastar por no mínimo dez dias para cuidar de um problema de saúde.

Sendo assim, os shows dos próximos dois finais de semana serão remarcados pela artista. A notícia foi dada por meio de um comunicado compartilhado no Instagram oficial da cantora.

“A MA Produções, juntamente com o corpo jurídico do escritório Adelia Soares Advogados, representante legal da cantora Manu Bahtidão, comunica que, por recomendação médica e para preservação da saúde da artista, esta precisará se ausentar de suas atividades profissionais por um período mínimo de 10 (dez) dias para tratamento médico. Agradecemos profundamente a compreensão de todos e asseguramos que Manu Bahtidão está recebendo os cuidados necessários para sua plena recuperação. Estamos confiantes de que, em breve, ela retornará aos palcos com toda a sua energia e entusiasmo para continuar encantando o seu público", disse o texto, sem fornecer mais detalhes.

Manu Bahtidão abre o jogo sobre ter sido amante

A cantora Manu Bahtidão surpreendeu ao relembrar que já foi amante do seu atual marido, Anderson Halliday. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou sobre o início da história deles, que começaram a se relacionar quando os dois eram comprometidos.

Agora, ela explicou como a relação começou. "A minha história de amor com o meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Nós dois éramos comprometidos quando nos encontramos pela primeira vez. Ele conta que, na primeira vez que me viu, pensou ‘os casais estão trocados’, e isso também deu música; a gente já fez isso lá atrás", disse ela.

E completou: "A gente se apaixonou quando éramos comprometidos, ele com uma pessoa e eu com outra, e isso trouxe muita dor para muitas pessoas, porque desde quando ficamos pela primeira vez, tivemos que ficar juntos. Eu não consegui ser amante por muito tempo; eu estava muito carente, era o que eu tinha para dar naquele momento".

Após ter passado por tudo isso, Manu contou que ficou chateada quando o assunto se tornou público, já que a traição foi anunciada pela ex-mulher do atual marido dela. "Eu fiquei muito triste porque essa história veio à tona de uma forma que repercutiu muito negativamente para mim. Eu nunca me escondi atrás de câmeras nem atrás de nada; a minha vida sempre foi um livro aberto. Eu sempre expus quem eu era, tanto com as minhas brincadeiras quanto levando a minha verdade nas minhas canções. A minha história de amor começou dessa forma, mas hoje nós somos uma família. Decidimos fazer diferente, mas uma coisa que me intriga muito são os julgamentos das pessoas ao meu respeito", declarou ela, e completou: "Há nove anos, isso doía e machucava, então eu acredito que tudo isso veio à tona agora por conta do momento da Manu Bahtidão. Agora é propício trazer tudo isso para machucar mais gente e gerar revolta novamente na internet".