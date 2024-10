Graciele Lacerda relembra aniversário triste após não conseguir engravidar

Graciele Lacerda relembrou suas tentativas frustradas para engravidar e afirmou que já passou um aniversário muito triste por conta disso

Atualmente, Graciele Lacerda está radiante com a espera de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, porém o caminho até aqui não foi fácil. Graciele já revelou que passou por seis tentativas de fertilização in vitro.

A influencer completa 44 anos no próximo dia 3 de outubro e contou que sempre quis passar a data grávida. "Como desejei passar o meu aniversário gravidinha. Desejei muito! Lembro que em uma das minhas tentativas foi próximo do meu aniversário. Daí você fica com aquela coisa: 'Acho que vai dar certo porque é meu aniversário'. A gente fica com essas esperanças, mas lembro que não deu certo. Passei o meu aniversário e tentei esquecer. Fiz alguma coisa para poder esquecer, mas a gente fica triste e frustrada. Desejei muito viver esse momento gravidinha e deu certo", contou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, Graciele disse que acredita que tudo acontece no tempo certo. "Neste ano passo gravidinha e no próximo o com ela. Olha que coisa especial. Deus faz as coisas certas na hora certa. Ele prepara tudo e depois a gente vai entendendo o porquê não aconteceu antes. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos e do que a gente quer, tem que confiar e jamais perder a nossa fé. Quando eu estava começando a perder a minha fé foi no momento que parei e dei um tempo. Se a gente perde a fé, a gente perde tudo. A gente não pode entender no momento, fica se questionando, mas depois entende. Sou a prova vida disso por tudo o que aconteceu na minha vida. É impressionante como Deus agiu de uma forma linda. Hoje entendo tudo", completou.

Barrigão

Grávida de seis meses da primeira filha, Graciele Lacerda impressionou seus seguidores ao compartilhar novas fotos. Em suas redes sociais, a esposa do cantor Zezé di Camargo mostrou que o barrigão cresceu ao posar com um vestido bem justinho durante um passeio em Goiânia, Goiás.

Através de seu perfil no Instagram, Graciele compartilhou fotos posando no estacionamento de um shopping. Para curtir o dia de compras com conforto, a influenciadora digital escolheu um vestido vermelho midi bem justinho, complementado por um salto baixo prateado: “Curtindo domingo em Goiânia”, ela escreveu.

Na legenda, Graciele ainda celebrou as 25 semanas de gestação de sua primeira filha, uma menina chamada Clara. Nos comentários, os elogios foram muitos, com destaque para o crescimento evidente da barriga. “Como cresceu”, observou uma seguidora. comentou: “Eita que buchudinha mais linda!”, exaltou uma. “Como a Clarinha está crescendo”, disse outra.