Ex-BBB Leidy Elin fala sobre corpo e autoconfiança: 'Tem dado certo mostrar a realidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Leidy Elin explica como tem se relacionado com o seu corpo após deixar o BBB 24 com alguns quilos à mais

Depois de engordar alguns quilinhos após sua passagem pelo BBB 24, a influenciadora Leidy Elin está determinada em compartilhar os detalhes de seu processo de emagrecimento com os fãs. Em entrevista à CARAS Brasil, a carioca falou sobre a repercussão dos vídeos exibindo seu corpo real e como tem trabalhado a autoconfiança, diante de uma sociedade cheia de preconceito.

"Tenho feito acompanhamento com minha nutróloga, a Dra. Nathalia Danielli e minha nutricionista, Mari vichiatto, que desenvolveu uma dieta especialmente para mim, começando com a desinflamação do meu corpo e emagrecimento sem perder massa muscular", diz Leidy, que completa: 'Não estou tirando nada da minha cabeça [risos]".

Nos últimos dias, a ex-BBB compartilhou registros falando do início de seu processo de emagrecimento e apareceu apenas de biquíni, para exibir o que tem lhe incomodado. Animada com o resultado da postagem, ela conta que chegou a receber feedback de fãs, que estão se espelhando em seu projeto pessoal.

"Uma seguidora me parou na academia para me parabenizar por mostrar um corpo real e me falou algo que fiquei muito feliz. Disse que eu encorajei a filha dela a postar uma foto do antes de depois, pois a filha dela perdeu 40 quilos e tinha muita vergonha de mostrar o antes dela. Acho que o meu papel como influenciadora tem dado certo em mostrar a realidade, pois muitos veem a internet como um mundo literalmente perfeito e não é bem assim", declara.

Leidy conta ainda que as mudanças em seu corpo surgiram devido ao intenso processo emocional do BBB em sua vida. "Eu engordei já dentro da casa cerca de uns 7 quilos, consegui emagrecer e engordei novamente", afirma a trancista, que diferente de outros colegas, prefere seguir os métodos tradicionais para obter o corpo mais sequinho. "Eu recebi proposta para lipo, silicone entre outras cirurgias, mas para mim cirurgia plástica é algo muito sério".

"Eu tenho muita vontade de fazer apenas com um médico específico que já acompanho o trabalho a muito tempo, então como só tenho dinheiro para pagar esse médico e também tenho outras prioridades no momento, eu optei por métodos naturais, treino, dieta e beber bastante água", explica.