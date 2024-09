Gracyanne Barbosa remove preenchimentos do rosto; veja antes e depois

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao usar as redes sociais para revelar que removeu seus antigos preenchimentos faciais

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao usar as redes sociais para revelar que removeu seus antigos preenchimentos faciais. Neste domingo, 29, a influenciadora digital compartilhou um vídeo no Instagram mostrando o antes e o depois.

"Nos últimos meses, tenho me focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais", explicou ela na legenda.

"Fizemos inúmeros procedimentos, mas apenas o preenchimento de queixo para alongar meu rosto e toxina. Agora eu quero saber de vocês: o que acharam dessa nova Gra? Estou ENCANTADA!",complementou.

No vídeo compartilhado, é posível ver a biomédica Gabriela Dawson aplicando injeções para remover os antigos preenchimentos e colocar os solicitados por Gracyanne. E os internautas elogiaram a nova aparência da musa. "Incrível como consegue ficar ainda mais bonita!", disse uma. "Gata demais.Amei o resultado", comentou outra. "Você é perfeita independente do que fizer", elogiou uma terceira.

Veja o antes e o depois:

Gracyanne Barbosa remove preenchimentos (Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa desabafa após perder trabalho por não conseguir emagrecer

Na última quarta-feira, 25, Gracyanne Barbosacontou que perdeu um trabalho internacional devido às dificuldades em emagrecer. Ela compartilhou que precisava perder 10 kg para uma campanha e, mesmo seguindo uma dieta restrita, ela não conseguiu atingir o objetivo.

Nos stories do Instagram, Gracyanne lamentou a situação e revelou detalhes do projeto: "Eu falei para vocês que estava querendo emagrecer 10kg para um trabalho fora do país, e eu não consegui. Paulo Muzy reduziu minha alimentação, minha dieta, em muita coisa, e eu emagreci apenas 2kg em três semanas", disse a musa fitness.

"Perdi o trabalho. Falei para vocês que estou um pouco frustrada porque fiz tudo direitinho na parte da alimentação. Fiquei passando muita fome, e ainda estou porque continuo fazendo essa dieta restrita. Ainda não acostumei, mesmo na terceira semana. Achei só que dei uma desinchada e estou um pouco mais seca", completou.