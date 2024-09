Bianca Andrade exibe look despojado durante viagem a Paris

Em solo parisiense, Bianca Andrade arrancou elogios dos seguidores ao escolher look cheio de personalidade para aproveitar viagem a Paris; confira

Nesta segunda-feira, 30, Bianca Andrade encantou os internautas ao compartilhar um álbum de fotos de sua viagem a Paris. Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária exibiu cliques de sua experiência na cidade luz durante a Semana de Moda, optando por um look despojado para explorar o local.

Nas imagens compartilhadas, Bianca esbanjou estilo, vestindo um traje elegante e cheio de personalidade, enquanto posava com charme pelas ruas de Paris.

E nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios para a influenciadora. "Eu babo demais no estilo delaaa", escreveu uma internauta. "Sorry, Bianca, mas você não me fez passar raiva com esse look, não. Me fez passar inveja mesmo", brincou outra. "Eu fico sem palavras para a tua beleza", declarou mais uma.

Bianca Andrade fala sobre a escolha de seus looks

Na última quarta-feira, 25, Bianca Andrade chamou atenção de seus seguidores para seu "look boss" e afirmou que as críticas servem como validação. A empresária mostrou em seu Instagram que apostou em um look monocromático em cinza composto por regata, maxi blazer, bermuda em alfaiataria e botas até o joelho e com salto alto.

"Este aqui vai te irritar, mas eu amo. Quanto mais te irrito, mais eu sei que estou no caminho certo como essa mulher autêntica. Independentemente do meu estilo, a gente tende a achar que a moda serve para enjaular a gente, colocar em caixinhas, quando na verdade deveria ser o contrário", disse ela.

Bianca também sugeriu uma nova perspectiva aos seguidores para as suas roupas. "A gente acha que a roupa que está vestindo é para agradar a sociedade, quando na verdade é para a gente se agradar. O comentário coerente a se fazer é 'Que autêntica! É isso! Vai ser feliz!", concluiu.