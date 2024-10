Filha de Bruce Willis compartilha novas fotos com o pai

Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, compartilhou novas fotos em que aparece ao lado do pai, que foi diagnosticado com demência

Nesta segunda-feira, 30, Tallulah Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, atualizou as suas redes sociais com novas fotos em que aparece ao lado do pai. Em sua conta no Instagram, a jovem de 30 anos postou algumas imagens em que Bruce Willis surge sorridente.

"Ei, eu amo tanto esse cara e sentir sentimentos é algo difícil, mas sou muito grata por deixá-los fluir em mim agora, em vez de me desconectar deles! Dos arquivos eternos", escreveu ela na legenda da publicação.

O famoso ator foi diagnosticado com demência no início de 2023 e conta com todo o apoio da família. Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "O pai parece tão querido e feliz”, escreveu um internauta. "Que fotos adoráveis", comentou outra.

Além de Tallulah, Bruce e Demi também são pais de Rumer, de 36 anos, e Scout, de 33. O ator ainda tem Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de dez, do relacionamento com Emma Heming.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tallulah willis (@buuski)

Estado de saúde

Recentemente, Tallullah Willis, filha caçula de Bruce Willis e Demi Moore, participou do programa Today. A atriz de 30 anos deu mais detalhes sobre o estado de saúde do pai, que foi diagnosticado com demência frontotemporal no ano passado.

"Ele está estável, o que nessa situação é bom", disse Tallullah, com otimismo. A moça também revelou que nem todos os dias são bons.

"Há dias dolorosos, mas há tanto amor. E isso realmente me mostrou que não devo tomar nenhum momento como garantido. E eu realmente acredito que seríamos melhores amigos. Eu realmente acho que ele está muito orgulhoso de mim", afirmou.

Bruce e Demi foram casados entre 1987 e 2000. Além de Tallullah, eles também são pais de Rumer, de 36 anos, e Scout, de 33. Desde 2009, o ator é casado com Emma Heming, com quem tem as filhas Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de dez. O último trabalho do artista de 69 anos foi como Karl no filme Meia-Noite no Switchgrass, lançado em 2021.