Claudia Leitte encanta ao combinar look com a filha. Veja!

Claudia Leitte aproveitou o tempo livre para curtir um cinema com a filha Bela, de cinco anos, e arrasou ao combinar o look com a pequena

Em suas redes sociais, Claudia Leitte sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 25 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 30, a cantora curtiu um momento mais do que especial ao lado da filha Bela, de cinco anos, fruto do seu casamento com Márcio Pedreira.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversas fotos de um dia de cinema com a herdeira. Claudia e Bela ainda arrasaram ao combinar os looks e posaram com camiseta cor de rosa, jardineira jeans, crocs branco e óculos escuros. Claudia também mostrou momentos delas no carro e na sala de cinema.

"Intemporal do dia: eu e minha duplinha no cinema! Ps. Robô Selvagem, virando mãe, no telão e eu chorando no colo dela, virando filha dela", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Além de Bela, Claudia e Márcio também são pais de Davi, de 15 anos, e Rafael, de 12.

Homenagem

Claudia Leitteusou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha caçula, Bela. A menina, fruto de seu casamento com o empresário Márcio Pedreira, completou cinco anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou um vídeo encantador da herdeira e a parabenizou. "Hoje é aniversário da minha filha e eu estou só sorriso e gratidão! Só mesmo o Senhor para nos abençoar com muito mais do que pedimos ou pensamos", afirmou a artista.

E completou: "Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, cubra nossa Bela com o Sangue de Cristo e a livre sempre de todo mal, dando-lhe vida longa e de beber da fonte do único conhecimento digno nesse mundo e da paz que excede todo entendimento. Amém",

Além de Bela, Claudia e Márcio também são pais de Davi, de 15 anos, e Rafael, de 12.