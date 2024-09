Fabiana Justus testa novo penteado e diverte seus seguidores com comparação

“Quero ver a reação das pessoas", Fabiana Justus se recupera do tratamento de um câncer, que entrou em remissão em julho

Fabiana Justus, que está com o cabelo curtinho, testou um novo penteado e se divertiu com a reação das pessoas ao seu redor. A empresária está se recuperando do tratamento de um câncer, que entrou em remissão em julho, e brincou que ficou a cara do personagem do ator Jim Carrey no filme Debi & Loide - Dois Idiotas em Apuros.

"Testei um novo penteado. Saí do banho e penteei tudo para frente. Ficou horrível. Quero ver a reação das pessoas", disse ela. Ela riu muito ao ver como suas funcionárias reagiram. "Mulher, o que aconteceu? Você não está bem", soltou uma funcionária. Ela então, aos risos, disse: "Estou me sentindo o próprio Jim Carrey no filme Debi & Loide. Não está bom, não".

Horas antes, ela falou sobre ter raspado a cabeça durante o tratamento. "Agora olho minhas fotos sem cabelo nenhum e acho super estranho. Na época, eu não achava, já estava acostumada. Sinto que tive que me adaptar a não ter cabelo e agora tenho que me readaptar, me entender, me enxergar com esse meu cabelo. É difícil pra caramba. Não é uma escolha nossa. São fases difíceis com o espelho", explicou.

"Tem horas que eu me olho e me gosto, mas muitas vezes é uma quebra de expectativa. Tenho uma expectativa de me enxergar de um jeito e vejo de outro. Estou ansiosa para deixá-lo crescer", finalizou a filha do empresário Roberto Justus.

Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus impõe condições aos convidados de sua festa: "Eu avisei"

Fabiana Justus usou seu perfil no Instagram para contar detalhes da festa que está planejando em comemoração ao seu aniversário de 38 anos, além dos 180 dias do transplante de medula bem-sucedido. Nesta quarta-feira, 25, ela relatou que o evento foi liberado pelos médicos e impôs condições para que os convidados participem da comemoração.

"Vou me dar uma festa para comemorar meus 180 dias de transplante e o meu aniversário de 38 anos. Será uma data duplamente especial. Pedi autorização para os meus médicos e eles deixaram. Convidei eles também!", iniciou ela. bEm seguida, ela explicou que pediu para que os convidados fiquem em casa, caso apresentem algum sintoma de doença viral, e que evitem abraçá-la.