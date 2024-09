MC Ryan toma atitude após agressão a ex; você acredita no arrependimento do cantor?

Você acredita no arrependimento de MC Ryan SP? Vote na enquete e opine

MC Ryan SP (23) se viu no centro de um furacão na última semana. Um vídeo em que o cantor aparece agredindo a ex Giovanna Roque (25) vazou na mídia e repercutiu de forma negativa, o que provocou o cancelamento de contratos e shows que já estavam agendados há semanas.

Você acredita no arrependimento de MC Ryan? SIM

NÃO

Nas imagens inicialmente divulgadas pelo portal Leo Dias, o funkeiro aparece no closet agredindo fisicamente a mulher que surge sentada no chão. As cenas estarrecedoras chocaram a legião de fãs do artista, que foi fortemente criticado.

Procurado pelo veículo, ele confirmou a veracidade do material e se disse arrependido pela violência doméstica praticada contra a mãe da própria filha. O cantor também afirmou ser uma pessoa diferente da que foi flagrada pelas imagens das câmeras de segurança da sua residência.

+ Alvo da Operação Integration, Gusttavo Lima quebra silêncio ao vivo: "Surpreendido por tantas mentiras"

Neste final de semana, Ryan SP ressurgiu nas redes sociais após ter arquivado seu perfil do Instagram com mais de 14 milhões de seguidores. Ele publicou imagens em que surge sorridente ao lado da mulher, mostrando uma outra face.

Em um vídeo, o funkeiro pediu perdão sobre suas atitudes e explicou que o casal brigou por conta de um erro que ele cometeu, sem especificar qual seria. "Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe de Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal no meu relacionamento. Dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira", iniciou.

"Estou arrependido, estou triste, de um dia para o outro a minha vida mudou. Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano e que eu também erro. E que eu errei. Nada nunca vai justificar meus erros", disse ainda.

Na sequência, ele falou sobre as amizades e confessou decepção com algumas companhias. "Eu era um moleque que dava valor para as coisas fúteis da vida, que tinha ao meu lado amigos que não queriam o meu bem. Amigos que estavam vivendo um momento legal que eu estava proporcionando e que não me davam conselhos bons. Errei e estou muito arrependido", concluiu.

Nas redes sociais, internautas repudiaram a atitude de MC Ryan SP e o acusaram de pedir perdão para tentar salvar a carreira. Você acredita no arrependimento do cantor? Vote na enquete disponibilizada no início deste texto.