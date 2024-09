Gisele Bündchen revela segredos de sua ‘dieta’: “Comer coisas que são vivas”

Gisele Bündchen revela sua perspectiva sobre alimentação saudável e como isso reflete em sua ‘dieta’; confira os segredos da modelo!

No último domingo, 29, Gisele Bündchen abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais para interagir com os seguidores. Entre os questionamentos, a supermodelo recebeu perguntas sobre sua dieta. Ela esclareceu que, embora não restrinja sua alimentação, segue uma perspectiva que se baseia em "comer coisas que são vivas".

Não é novidade que Gisele leva um estilo de vida extremamente saudável, tanto em sua rotina de exercícios quanto em sua alimentação. No passado, a modelo brasileira já revelou que enfrentou depressão e ataques de pânico no início da carreira. Como resultado, decidiu mudar completamente sua vida e adotar novos hábitos.

Desde então, Bündchen não segue uma dieta, mas tenta consumir alimentos saudáveis e orgânicos, com foco em receitas caseiras: "Bom, eu não faço nenhuma dieta específica. O que eu faço é comer coisas que são 'vivas'. Eu acho que uma dieta baseada em plant based (frutas, legumes e vegetais)”, afirmou nos stories de seu Instagram.

“Eu diria que eu não como muitos processados. Eu faço tudo em casa, eu gosto de comer muita fruta, verduras, carne, peixe. Eu como de tudo, na verdade. Mas, para mim, o mais importante é evitar alimentos processados, porque eu acho que tudo o que vem da natureza, e tudo o que é orgânico é muito melhor para o nosso corpo”, afirmou.

"Para mim, os alimentos mais naturais possíveis, que eu também acho que são os mais deliciosos!", Gisele destacou que sua ‘dieta’ ajuda a manter corpo e mente energizados: "É o seu veículo, é o que define a sua qualidade de vida, porque se você não tem sua saúde mental, física e emocional, a vida pode se tornar difícil ou maravilhosa”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Vale lembrar que recentemente, Gisele compartilhou alguns outros segredos da sua dieta. Em um post no Instagram, a supermodelo brasileira falou que sentiu uma grande mudança em sua vida ao acrescentar algumas ervas e especiarias na sua alimentação. No post, ela listou os seguintes alimentos e explicou seus benefícios.

"A comida é uma das ferramentas mais poderosas de que dispomos para ajudar a dar um up no nosso sistema imunológico. Eu realmente acredito no antigo ditado: 'Deixe o alimento ser o seu remédio', pois senti uma grande diferença em minha vida quando comecei a fazer melhores escolhas alimentares", declarou a gaúcha; confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen exibe foto do namorado com seu filho:

Gisele Bündchen surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto inédita do seu namorado, o professor Joaquim Valente, com sua família. Ela registrou quando o amado entrou na água de um lago para se divertir com o enteado, Benjamin, que é filho de Gisele com Tom Brady. Na imagem, Joaquim e Benjamin apareceram praticando stand up paddle.