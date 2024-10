Gato Preto afirma que não sabe se Bia Miranda está grávida

Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, afirmou que não sabe se sua ex-namorada Bia Miranda está mesmo grávida

Tem polêmica na área! Após Bia Miranda anunciar que está grávida de Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, os dois trocaram farpas nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 30, Gato Preto afirmou em seu Instagram Stories que não sabe se a gravidez da ex é verdadeira. "Ela disse que está grávida, não sei se está! Ela falou que não estava, agora ela está. Ela estava com uns papos de tirar e não querer ter, e no final o homem é o culpado. Mandou mensagem dizendo que não quer ter a criança, mas não vou responder. Pode me xingar, mas eu não vou responder", começou ele.

Em seguida, ele disse que há algumas semanas, Bia disse que não estava grávida. "Não sei se está grávida mesmo. Do nada, ela diz que está de duas semanas, mas duas semanas atrás perguntei e ela disse que estava de boa, que não estava [grávida]. Não é só porque desceu [a menstruação] que ela não estava grávida. Agora, não sei se está mesmo. Estou igual a vocês, não sei de nada. Não estou falando com ela, hoje quero só ficar de boa. A cabeça está a milhão", disse.

Gato Preto também revelou que o término do relacionamento não teve nada a ver com traição. "Antigamente, sofria e chorava. Mas, hoje em dia, não deu certo, 'vambora', progresso para os dois. O que ela faz, faz solteira. Quando estava comigo estava de boa e vice-versa. Ninguém errou com ninguém e acabou, é simples. Não tem esse bagulho de traição. Que preguiça, parça. Só para vocês entenderem, não teve traição e essas coisas. Quero pelo menos tentar ficar de boa. Não teve traição da minha parte e nem da dela, e acabou", explicou o influenciador.

Bia já é mãe de Kaleb, de apenas três meses, fruto do seu relacionamento com DJ Buarque.

Interromper a gestação

Nesta segunda-feira, 30, Bia Miranda falou sobre a possibilidade de interromper sua segunda gravidez em suas redes sociais. Após seu ex-namorado, Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto, afirmar que ela havia mencionado que iria “tirar” o bebê, a influenciadora digital confirmou que não deseja ter o filho e revelou estar considerando intervir na gestação.

Para quem não acompanhou, Bia Miranda passou por uma verdadeira reviravolta em sua vida pessoal no último final de semana. Após ser surpreendida com o anúncio do término de seu próprio relacionamento, ela fez um teste de gravidez e descobriu que está grávida do agora ex-namorado, o influenciador digital Gato Preto.

Inicialmente, Bia afirmou que teria o bebê antes de ‘fechar a fábrica’ ao confirmar a gestação. Em seguida, seu ex-namorado alegou que ela planejava interromper a gravidez e pediu que ela contasse a verdade para suas seguidoras: “Logo você que disse que ia tirar? Eu gosto assim. Vem com as verdades para os seus seguidores amiga”, ele afirmou.

Pouco depois, a influenciadora confirmou que está considerando interromper a gestação em um vídeo publicado em suas redes sociais, que foi excluído minutos após a postagem: "Estou grávida de uma semana. Quando descobri, no caso ontem, no meio da emoção, quis levar para frente. Só que fica assustador quando a gente para pensar”, iniciou.

“Não estou falando de pensão, porque não depende, mas fica assustador porque sei que vou passar uma gravidez sozinha, que vou parir sozinha. Isso assusta. Não sei o que faço, não sei aonde vou, só sei que não quero [ter o bebê]. Não conheço nada, vou tentar ver com o pessoal que entende mais que eu o que eu posso fazer", Bia desabafou.

"Não adianta nada eu tirar e dizer aqui que perdi o bebê, porque uma hora a verdade vai aparecer. Vou tentar ver isso o mais rápido possível, estou de uma semana, ainda é um feijãozinho pequeninho. Estou com muito medo, é essa parte que está me pegando, estou apavorada e não sei o que faço", Bia falou sobre a decisão de levar o assunto ao público.