Influencer Rogéria Félix se casa com Mauro Roberto Gomes de Mattos

A influenciadora digital Rogéria Félix e o advogado e escritor Mauro Roberto Gomes de Mattos se casaram em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro

A influenciadora digital Rogéria Félix e o advogado e escritor Mauro Roberto Gomes de Mattos estão casados! Eles disseram o ‘sim’ em uma cerimônia luxuosa no Hospital Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro.

O evento recebeu 300 convidados em uma festa deslumbrante com direito a Champanhe Veuve Clicquot e ao som de jazz e Bossa nova.

A cerimônia e a festa tiveram decoração clássica com flores delicadas em tons claros e bolo de cinco andares caprichosamente decorado.

Nas redes sociais, a noiva celebrou a sua união. “Eu disse sim para meu amor”, disse ela, que usou um vestido branco clássico com renda nas mangas e véu.

