Burnout: Entenda síndrome que atingiu Reynaldo Gianecchini durante novela

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira explicou detalhes sobre o burnout, diagnostico que Reynaldo Gianecchini recebeu no passado

Reynaldo Gianecchini recentemente revelou que enfrentou a síndrome de Burnout durante as gravações da novela Da Cor do Pecado, em 2004. Segundo o ator, interpretar gêmeos exigiu muito dele, provocando problemas sérios de saúde. Na busca por tentar entender o caso do artista, a CARAS Brasil entrevistou a psicóloga Letícia de Oliveira, que explicou que a síndrome está cada vez mais comum no mundo, mas principalmente entre os brasileiros.

"Aproximadamente 30% dos brasileiros sofrem do burnout, que é esse esgotamento mental, devido a questões do trabalho. E o Brasil, ele está no segundo lugar do ranking dos países com maior nível, com maior número de casos de Burnout", diz ela.

A especialista completa dizendo que a postura cordial e apaziguadora dos brasileiros é um fato que dá abertura para abusos no lado profissional. "O Brasil é subdesenvolvido e o brasileiro está muito habituado a ser resiliente, a fazer o melhor, a entregar o melhor, a se doar além do saudável. E isso acaba culminando em processos traumáticos. De forma psicologicamente e um desses processos é o Burnout", destaca.

Especialistas explicam que o Burnout não é simplesmente o resultado de longas horas de trabalho, mas sim a soma de fatores como a falta de controle sobre a própria rotina, pressão excessiva por resultados e falta de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Entre os sintomas mais comuns estão fadiga extrema, dificuldade de concentração, irritabilidade, insônia, e, em casos mais graves, podem surgir crises de ansiedade e depressão.

Letícia conta que o tratamento para o Burnout é baseado no acompanhamento psicológico, mas também pode se iniciar com mudanças no estilo de vida, como a busca por maior equilíbrio entre trabalho e lazer. "Quando você sai do ambiente que tá te adoecendo, você vai naturalmente se curando, então um afastamento pontual com relação ao trabalho, ele pode ser uma maneira de sanar a infecção, a inflamação", diz.

Em meio a um crescimento significativo de casos como o de Reynaldo, a psicóloga reforça que a falta de cuidados com o diagnóstico de Burnout pode levar as pessoas a desenvolver problemas ainda mais sérios. "Além de uma depressão severa, pode desenvolver problemas de ansiedade e transtornos de pânico".

"Também tem muitos problemas físicos, como alopecia, gastrite, dermatites, que são causadas pelo estresse, pelo alto nível de cortisol no corpo. Então, a gente pode ter tanto uma questão prejudicial no emocional, quanto questões relacionadas ao corpo, ao físico", finaliza.